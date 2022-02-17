Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 23 lira, en yüksek 58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı42,2542,66Siyah salamura zeytin8,508,50Kuru incir23,0058,00St1 mahlıç39,0040,50



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