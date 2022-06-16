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Aydın Ticaret Borsası

16.06.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsası'nda naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 45,50 lira, en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı45,5055,00Siyah salamura zeytin13,5013,50Sıra buğday6,626,88Arpa6,206,20

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