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Aydın Ticaret Borsası

30.06.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağının kilogramı en düşük 52 lira, en yüksek 53,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı52,0053,50Sıra buğday6,606,99

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