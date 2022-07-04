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Aydın Ticaret Borsası

04.07.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 61,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı49,1549,15Kuru incir61,2561,25Siyah salamura zeytin13,5013,50

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Anahtar Kelimeler:
kuru incir

Aydın Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:44
Öğle
13:18
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:21
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

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