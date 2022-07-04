Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 61,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı49,1549,15Kuru incir61,2561,25Siyah salamura zeytin13,5013,50



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