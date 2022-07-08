Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında naturel ham zeytinyağın kilogramı en düşük 46,70, en yüksek 55 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)Naturel ham zeytinyağı46,7055,00Sıra buğday6,977,06



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