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Aygıt eş anlamlısı nedir? Aygıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

08.03.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde çok sayıda kelime mevcuttur. Bu kelimelerin bazılarının eş ve zıt anlamlı karşılığı varken bazılarının yoktur. Mana açısından aynı veya çok yakın olan sözcükler, eş anlamlı olarak tanımlanmaktadır. Eş anlamlı kelimeler aynı zamanda anlamdaş olarak da bilinmektedir. Peki, aygıt sözcüğünün eş anlamlı karşılığı nedir?

Aygıt eş anlamlısı nedir? Aygıtın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aygıt sözcüğü günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan kelimelerden biridir.Aygıt kelimesinin kökeni bilinmemekle birlikte Dil Devrimi zamanında Anadolu ağızlarından derlenerek günümüze kadar ulaşmıştır. Türk Dil Kurumuna göre aygıt kelimesinin üç manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (İsim) Birçok modülden meydana gelmiş alet, araç
  • (isim, Anatomi) Vücutta belirli bir işi yerine getiren organ grubu
  • (isim, Fizik) Birkaç aletin uygun bir şekilde eklenmesinden meydana gelen ve bazı belli deneylerin yapılmasına fayda sağlayan araç

Ayrıca aygıt sözcüğünün içerisinde geçtiği “solunum aygıtı", "ses aygıtı", "yansıtım aygıtı", "sindirim aygıtı” gibi birleşik kelimeler de mevcuttur.

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Aygıt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı (anlamdaş) sözcüklerin yazım ve okunuş biçimleri birbirinden farklı olmaktadır. Ancak yazım ve okunuşları farklı olmasına rağmen anlam açısından aynıdır. Bir cümlede birden fazla anlamdaş sözcüğün kullanımı doğru değildir. Birden fazla anlamdaş sözcüğün cümle içerisinde kullanımı, o cümlede anlam kaymasına sebep olmaktadır. Aygıt kelimesi anlamdaş karşılığı bulunan sözcüklerden biridir. Aygıt sözcüğü anlamdaş karşılığı bulunan sözcükler arasında yer alır. Aygıt eş anlamlısı olan sadece bir sözcük bulunur. Bu bağlamda aygıtın eş anlamlısı olan sözcük:

  • Cihaz

Aygıt sözcüğü yerine pek çok kişi cihaz kelimesini de kullanılmaktadır. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde mana açısından birbirlerinin yerini tutmaktadır. Bu yüzden kullanılan cümlede herhangi bir anlam bozulmasına yol açmamaktadır.

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Aygıtın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aygıt kelimesi dilimizde çok sık kullanılan sözcükler arasındadır. Bu kelimenin kendisi kadar anlamdaş karşılığının çok fazla kullanılmaktadır. Aygıt kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • İşim için yeni bir cihaz almam gerektiğini düşünüyorum.
  • Onun kullandığı cihaz o kadar eskiydi ki zar zor çalışıyordu.
  • Bu cihazların bozulmaması için çok özenli kullanılması gerek.
  • Bu ay maaşıma zam alırsam kendime yeni bir cihaz alacağım.
  • Elektronik cihazlar olmadan artık kimse iş yapamıyor.
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