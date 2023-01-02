Tenkit eş anlamlısı nedir? Tenkit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dünya üzerinde konuşulan diller birbirleriyle yıllar boyunca çeşitli toplumsal paylaşımlar ile kelime alışverişi yapar. Türkçe için de bu durum uzun yıllar komşu olduğu dillerle kelime alışverişi gözlenmiştir. Bu yüzden dilimize farklı dillerden oldukça fazla yabancı kelimeler girmiştir. Türkçeyle kelime alışverişi gerçekleşen en yaygın diller Fransızca, Arapça, Farsça, İngilizce gibi dillerdir. Alıntılanan kelimelerin bazılarının Türkçede ayrı bir karşılıkları olabilir. Böylece köken olarak birbirinden farklı olan kelimeler eş anlamlı olabilir. Ancak eş anlamlı kelimeler yalnızca farklı kökenli kelimeler arasında yaşanmaz. Türkçe kökenli olup birbirlerinden farklı iki kelime de birbirlerinin eş anlamlıları olabilirler. Aynı kökenli olan hatta aynı kökten bile gelebilen ancak farklı ifade edilmelerine rağmen anlam birliği olan kelimeler birbirine eş olabilir.

Tenkit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Tenkit kelimesi Arapça kökenli ve genellikle isim görevinde kullanılan, sesteş bir kelimedir. Tenkit kelimesi genellikle eleştiride bulunma eleştiri, eleştirme anlamında kullanılır. Bir diğer tenkit kelimesi de yine Arapça kökenli olmakla birlikte eskimiş bir terimdir ve "noktalama" anlamında kullanılır. Tenkit genellikle bir eseri, düşünceyi, işi ya da durumu eleştirmek anlamında kullanılır. Bu anlam bakımından tenkit eş anlamlısı kelime mevcuttur. Tenkit kelimesinin eş anlamı olarak birçok kelime karşımıza çıkmaktadır. Tenkidin eş anlamlısı olan sözcük:

Eleştiri

Eleştirme

Tenkit kelimesinin eş anlamı, tenkit kelimesinin kullanıldığı cümleye göre değişkenlik gösterse de aynı anlamı taşımaktadır. Tenkit kelimesi cümlede hangi anlamda kullanılırsa eş anlamlı kelimenin de o anlama karşılık gelmesi gerekir.

Tenkidin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tenkidin eş anlamlısı eleştiri ve eleştirme kelimeleri farklı cümlelerde tenkit yerine kullanılabilir.Tenkit kelimesinin eş anlamı olan sözcük genellikle eleştiri olarak kabul edilebilir. Eleştiri ve eleştirme sözcüklerinin ikisi de Türkçe kökenlidir. Cümle içerisinde tenkidin eş anlamlılarıyla örnekler:

Milletvekili meclisin son kararına eleştiride bulundu.

O sözleri kabul ediyorum fakat eleştirme şeklim doğruydu.

Vitrinde gördüğü tablonun aleladeliğini çok eleştirmişti.

Yeni şarkısına eleştiri yapmak bize düşmez.

Yukarıda belirtilen eş anlamlı kelimelerin yerine tenkit kelimesi gelseydi anlatılmak istenen anlamlarda herhangi bir bozulma gerçekleşmeyecekti. Kısaca eş anlamlı kelimelerle kullanılan cümleler zengin ve çeşitli bir anlatım olanağı sunmaktadır.