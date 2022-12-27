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Zorluk eş anlamlısı nedir? Zorluk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.12.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük konuşma dilinde kullandığımız kelimeleri tekrar etme durumumuz olabilir. Yazılı veya sözlü anlatımda kullandığımız bir kelimeyi tekrar etmemiz gerektiğinde kelimenin eş anlamlısını kullanırız. Bu sayede oluşabilecek anlatım bozukluklarının önüne geçmiş oluruz. Eş anlamlı sözcükler yazılış ve okunuş açısından farklı olan ama anlam açısından aynı olan kelimelerdir. Zorluk kelimesinin eş anlamlısı bulunur. Peki, zorluk kelimesinin eş anlamlı olan sözcükler nelerdir?

Zorluk eş anlamlısı nedir? Zorluk kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih süresince toplumlar arasında her açıdan bir etkilenme olmuştur. Toplumlar dil, din ve kültürel açılardan birbirleri ile etkileşim halinde olurlar. Dil yönünden birbirinden etkilenen toplumlara baktığımızda diller arasında kelime alışverişleri olduğunu görürüz. Türkçe farklı kökenli kelimeler açısından oldukça zengindir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcüklere de sahiptir. Zorluk sözcüğü de Farsça kökenli "zor" kelimesine "+lUk" ekinin eklenmesiyle türetilmiştir. TDK’ye göre zorluk sözcüğünün anlamı şöyledir:

  • Sıkıntı ya da güçlükle yapılma durumu
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Zorluk kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zorluk kelimesi Farsça kökten ekle türetilen ve Türkçeleştirilen bir kelimedir. Zorluk sözcüğü hem tek başına hem de cümle içinde farklı kelimelerle birlikte kullanılabilir. İsim olan zorluk sözcüğü yaygın bir kullanıma sahiptir. Zorluk kelimesi günlük yaşam içerisinde sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Zorluk sözcüğünü tekrar etmemiz gereken durumlarda zorluğun eş anlamlısı olan kelimeleri kullanarak anlatım bozukluklarının önüne geçebiliriz. Zorluk kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şöyledir:

  • Külfet
  • Müşkül
  • Güçlük
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Zorluğun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Zorluk kelimesi yazılı ve sözlü anlatımda yaygın olarak yer verdiğimiz bir kelimedir. Zorluk kelimesi zor olma, zahmet anlamlarına gelmektedir. Bu anlamları sağlayan zorluk eş anlamlısı olan kelimeler vardır. Zorluk sözcüğü yerine zorluk kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri kullanıp kelimenin tekrarından kaçınmış oluruz. Zorluk sözcüğü ve zorluk sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler ile örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Kredi kartı borcu varken bir de alışveriş taksidine girmiş, üstüne büyük bir külfet aldı.
  • Kardeşinin yaptıklarını duyunca komşusuna karşı çok müşkül duruma düştü.
  • Annem marketten tüm ihtiyaçlarımı almış, benim için çok güçlüğe girmiş.
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