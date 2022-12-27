Zorunlu eş anlamlısı nedir? Zorunlu kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Tarih boyunca her toplum başka toplumlar ile iletişim hâlinde olmuştur. Toplumlar dil, din ve kültürel yönden birbirlerini etkilemişlerdir. Birbirleri ile iletişim hâlinde olan toplumlar arasında bu yönlerden benzerlik olması da bu etkilenme sayesindedir. Dil açısından baktığımızda birbirlerini etkileyen toplumlar kelime alışverişlerinde bulunmuşlardır. Türkçe de bu zamana gelene kadar birçok dil ile etkileşim halinde olmuştur. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcükler de bulunmaktadır. Zorunlu kelimesi ise Türkçe kökenli bir sözcüktür. Zorunlu sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verdiğimiz kelimelerden biridir. Zorunlu sözcüğünün TDK’ye göre birden fazla anlamı vardır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zaruri, mecburi

Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı

Zorunlu kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zorunlu kelimesi Türkçe kökenli bir sözcüktür ve dilimizde yaygın bir kullanıma sahiptir. Zorunlu sözcüğü genel olarak gereksinim duyulan anlamı taşımaktadır. Günlük yaşamda sıklıkla kullanıldığı için zorunlu sözcüğüne alternatif olarak zorunlu kelimesinin eş anlamı olan sözcükler kullanılabilir. Zorunlunun eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

Iztırari

Mecburi

Zaruri

Zorunlu sözcüğünü kullandığımız her cümlede yerine zorunlu eş anlamlısı olan sözcükleri kullanabiliriz ve anlatımımızda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Zorunlunun eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Zorunlu sözcüğü yaygın bir kullanıma sahiptir. Zorunlu sözcüğü ve zorunlu sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler ile örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: