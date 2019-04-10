Ayhan Ergürsel İstanbul Film Festivali'nde anıldı

Ayhan Ergürsel’in Cut / Kes adlı otobiyografik filminden parçaların gösterildiği Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezindeki etkinliğe Hande Güneri, Tolga Esmer, Mustafa Kara, Serkan Acar, Muhammet Çakıral, Bilal Çakay, Sadık İncesu, Ahmet Çadırcı ve Ergürsel'in dostları bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan yönetmen Mustafa Kara, Ergürsel'i rahmetle andığını belirterek, "Bizi bu salona getiren onun sadece iyi bir kurgu olması değildi. Bunun yanında Ayhan Ergürsel çok iyi bir insandı." dedi.

Kara, sinema sektörünün zor bir sektör olduğuna dikkati çekerek, Ergürsel'in herkesle iyi ilişkiler kurabilen, hayat canlısı ve espritüel bir karaktere sahip olduğunu söyledi.

Kurgucu Hande Güneri, Ergürsel'in sezilerinin çok yüksek olduğuna işaret ederek, "Yeni yeni farkına varıyorum, Ayhan abiden öğrendiklerimin. O filmin ritmine kurgu teknikleriyle çok şey katıyordu." ifadelerini kullandı.

Ergürsel'in filmin bütünüyle düşünüp kurgular yaptığını belirten Güneri, "Bize düşen bundan sonra ondan öğrendiklerimizi devam ettirmektir. Ayhan Ergürsel kendisini sinemaya adamış bir kahramandı." şeklinde konuştu.