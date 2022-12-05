Ayin yapmak için çıktıkları yolda canlarından oldular! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Jukskei Nehri’nde ayin yapan kilise üyelerinden 14 kişi, nehrin şiddetli yağış sonrası taşması sonucu hayatını kaybetti. Johannesburg Acil Durum servislerinden yapılan açıklamaya göre, Johannesburg kentinde Jukskei Nehri şiddetli yağış nedeniyle taştı.

AYİN İÇİN GİTMİŞLERDİ

Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri sözcüsü Robert Mulaudzi, Cumartesi günü sel vurduğunda 33 kişilik bir grubun Jukskei nehri kıyısındaki kilise ayinlerine katıldığını söyledi. Ancak nehir yağış nedeniyle taşınca, dini ayin yapan 30 kilise üyesinden 14'ü yaşamını yitirdi.

İHTİMALLER AZALIYOR

Selde kaybolan 16 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kurtarma görevlileri ve itfaiyeciler hala kayıp insanları arıyor, ancak acil servisler onları canlı bulmaları ihtimalinin giderek azaldığını belirtti.