Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Ayin yapmak için çıktıkları yolda canlarından oldular! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapmak için çıktıkları yolda canlarından oldular! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

05.12.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrikalı kurtarma ekipleri, Cumartesi günü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrini vuran sel felaketinde çoğu ayin için kiliseye gidenler olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin kaybolmasının ardından bugün arama çalışmalarının hala devam ettiği bildirildi.

Ayin yapmak için çıktıkları yolda canlarından oldular! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Jukskei Nehri’nde ayin yapan kilise üyelerinden 14 kişi, nehrin şiddetli yağış sonrası taşması sonucu hayatını kaybetti. Johannesburg Acil Durum servislerinden yapılan açıklamaya göre, Johannesburg kentinde Jukskei Nehri şiddetli yağış nedeniyle taştı.

AYİN İÇİN GİTMİŞLERDİ

Johannesburg Şehri Acil Durum Yönetim Hizmetleri sözcüsü Robert Mulaudzi, Cumartesi günü sel vurduğunda 33 kişilik bir grubun Jukskei nehri kıyısındaki kilise ayinlerine katıldığını söyledi. Ancak nehir yağış nedeniyle taşınca, dini ayin yapan 30 kilise üyesinden 14'ü yaşamını yitirdi.

İHTİMALLER AZALIYOR

iStock-174340942

Selde kaybolan 16 kişinin bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Kurtarma görevlileri ve itfaiyeciler hala kayıp insanları arıyor, ancak acil servisler onları canlı bulmaları ihtimalinin giderek azaldığını belirtti.

İlginizi Çekebilir

Maç izlerken yaşandı! Korkunç anlar

Maç izlerken yaşandı! Korkunç anlar

 Sele kapılan aile ölüme böyle gitti

Sele kapılan aile ölüme böyle gitti

 Selden kaçan araç böyle görüntülendi

Selden kaçan araç böyle görüntülendi

 Hapishaneyi sel bastı, 228 mahkum kaçtı!

Hapishaneyi sel bastı, 228 mahkum kaçtı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahte 'peygamber': Cemaati 50 kişi 20'si karısı! Yaşları ise...Sahte 'peygamber': Cemaati 50 kişi 20'si karısı! Yaşları ise...
Hayranları onu çok özlemişti! Makyajsız haliyle paylaştıHayranları onu çok özlemişti! Makyajsız haliyle paylaştı
Sürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastıSürpriz yapmak istedi! Eşi ve sevgilisini aynı yatakta bastı
Anahtar Kelimeler:
sel johannesburg

En Çok Okunan Trend Haberler

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

'En güzel vajina yarışmasını' kazanıydı! Şimdi servet kazanıyor

'En güzel vajina yarışmasını' kazanıydı! Şimdi servet kazanıyor

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

Süpermarketin ortasında bluzunu indirdi! Hareketi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.