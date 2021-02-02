Aykut Kocaman: Büyük tatsızlık, böylesini ilk kez gördüm

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

AYKUT KOCAMAN'IN SÖZLERİ

Değişenler, pek çok şey değişmemiş. Aynı kalıyor. Stadyumda ses olmadığı için, taraftar olmadığı için büyük bir... Futbolu futbol yapan coşku olmuyor. Büyük bir tatsızlık. İlk defa böyle bir şey gördüm. Seyircisiz maç çok gördük ama ilk kez böyle.

Seyirci olmayınca tatsız sesler oluyor. Bugün daha da batıcıydı. Oyuna dönelim, o tarafa girmeyelim.

Buradan puanı ve 3 puanı alabilecek yeteri kadar pozisyon ürettik. Maçın skoru 3-0 olup da bir şeyler söylemek kolay olmuyor. Muslera'nın da maçın en iyi oyuncusu olduğunu söylemek, maçı anlatan cümlelerden biri. Şu anki psikolojik ve zihinsel durumun etkisiyle, maçın başlarında topun Galatasaray'da olması doğaldı. Biraz fazla geride kaldık. Sonra normal döndü oyun. Ataklar yaptık. Penaltı dahil

Futbol sahalarında az görülecek bir orta, Galatasaray ceza sahamıza hemen hemen hiç giremezdi. Olağanüstü bir orta. 6-7 oyuncumuzu geçti. Beyinle yapılan bir vuruştu yani.