Kocaman patladı! 'Yerden kalkmadılar'

Atiker Konyaspor'un 1-1 berabere kaldığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Aykut Kocaman, Konyaspor ve Evkur Malatyaspor'un puan cetveli ve oyun tarzı yönünden birbirine yakın iki takım olduğunu belirtti.

Maçın ilk yarı Malatyaspor'un isteğine yakın bir oyun olduğunu ifade eden Kocaman, ''Özellikle ikinci bölgedeki pas trafiğini hızlandırarak, hücuma gidecek oyuncuları bulamadık. Cılız ataklar bulduk. Rakibimizi hırpalama şansımızı da bulamadık. Son derece hızlı gelen bir takımı son derece kolay şekilde bloke ettik. İkinci yarı direk toplarla başladık. Hem oyunun ritmi arttı, hem etkinliği arttı. Galibiyete doğru giderken, bir anda geriye düşmek bütün her şeyi berbat etti. Tekrar beraberliği yakalayıp, galibiyete gitmek kolay değildi. Zaten savunma kursusu sert bir takımla oynuyoruz" diye konuştu.

RAKİP OYUNCULARI ELEŞTİRDİ

Rakip oyuncuları eleştiren Kocaman, ''Her pozisyonda yerden kalkmayan oyuncular. Temas varken de, yokken de bizim oyuncularımıza kart aldırmak için çalıştılar. Ben oyuncularıma şunu söylüyorum; oyun içinde tabii ki bir takım aldatmalar olacak, çalım atmalar, taktikler geliştirmek olacak, ama bunlar meşru hareketler olacak. Meşru hareketler dışında hiçbir şey yapmayın diyorum. Ancak bu bizim sahada tabi kafa topuna çıkan oyuncunun yüzüne temas gelince yere atmayınca rakibin işine geliyor. Rakip aynı şeyi yaptığında kart zinciri içine giriyorsun. Yerlerde yatmalar hoş değil. Malatyaspor iyi bir takım" dedi.