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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: Çok net, çok bariz penaltı

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 10.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından son dakikalarda ceza alanında yaşanan pozisyonda penaltılarının verilmediğini söyleyerek isyan etti.

Aykut Kocaman'dan hakem isyanı: Çok net, çok bariz penaltı

Kocaman maç sonunda, "Ali Palabıyık, benzer temaslara, maçın son bölümünde özellikle biraz dengeyi kaçırdı. Fauller, sarı kartlar falan, sonlarda kaçırdı. Akhisar maçının son dakikasında çok net penaltı, yukarıdan hiçbir şey gelmiyor. Trabzon'da olmayan penaltı, Malatya'da net penaltı. Bugün yine son dakikada... Ali Palabıyık göremedi diyelim, oyuncu dizine gelen müdahale ile düşmemeye çalışınca, ihlal ortadan kalkmıyor ki! Bülent Yıldırım ile Bitigen, ayıp yani! Bakıp bakıp bunu görmemek için kör ya da artniyetli olması lazım. Necip'in direkt dizi geliyor. Çok net, çok bariz penaltı." dedi.

Bu pozisyonların bilerek atlandığını belirten deneyimli hoca, "Bu bir ayarlar mücadelesi, bir büyüğümüzün de söylediği gibi. Ayarlanıp gidiyor işte işler. VAR diye bir sistem geldi, oturuyorlar, oturdukları yerden gördüklerini vermiyorlar. Göreve başladığımdan beri görüp verilmeyen net 5. penaltı. Çok net, çok net!" diye konuştu.

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