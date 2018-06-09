Aykut Kocaman'ın Ali Koç'a sunduğu rapor ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyan Aykut Kocaman, önceki gün yeni başkan Ali Koç ile bir araya gelmişti. Seçimden önce, “Yeni yönetimi rahatlatmak için istifamı sunacağım” diyen Kocaman, bu sözlerine rağmen herhangi bir girişimde bulunmamıştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı, Ali Koç ile yaptığı görüşmede, takımın son durumuyla ilgili hazırladığı raporu başkana sundu. Kocaman, göreve devam etmesi halinde kadroya yapılmasını istediği takviyeleri de Koç’la paylaştı.
İşte o rapor
Sol bekte Hasan Ali Kaldırım’la rekabete girecek bir takviye iyi olur. Ancak bunun aciliyeti yok. Gerekirse İsmail Köybaşı’ndan yararlanmaya çalışabilirim.
Roman Neustadter’den memnunum ancak yeni sezonda alternatif isim olarak kalmalı. Skrtel’in yanına güçlü ve geriden oyun kurmada başarılı bir stoper şart.
Orta sahada Mehmet Topal ve Josef ikisiyle devam etme taraftarıyım. Yine de şartlar uygun olursa iki yönlü bir orta saha alabiliriz.
Geride kalan sezonda kanat oyuncularından beklediğimiz kadar skor katkısı alamadık. Buraya transfer yapılırsa, Valbuena veya Aatif’tan birini gönderebiiriz.
(FANATİK)
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