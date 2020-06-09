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Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında gerginliğin yaşandığı bu dönemde sarı lacivertlilerin efsane isimleri Rıdvan Dilmen ile Aykut Kocaman, eski başkan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında gerginliğin yaşandığı bu dönemde sarı lacivertlilerin efsane isimleri Rıdvan Dilmen ile Aykut Kocaman, eski başkan Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman, o dönem başkan olan Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti. Bu ziyaret sosyal medyada TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarına bir cevap olarak algılandı.

NE KONUŞULDU?

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen, İlhan Ekşioğlu, Aykut Kocaman ve kardeşi Ali Yıldırım ile evinde bugün buluştu. Kamuoyu için sürpriz olan bu buluşmanın Aziz Yıldırım tarafından daha önce planlandığı öğrenildi.

Hasret gideren dostlar, elbette Fenerbahçe'yi de konuştu.

İKİ KONUDA DA RAHATSIZ

Ajansspor ulaştığı bilgilere göre; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Fenerbahçe arasında yaşanan 'şike açıklaması' gerginliği de gündeme geldi.

Yıldırım'ın, Özdemir'in tepki yaratan söylemlerinden de özellikle futbol takımının durumundan da memnun olmadığını dillendirdiği öğrenildi.

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Aykut Kocaman ve Rıdvan Dilmen, Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti

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