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Aykut Sözeri hayatını kaybetti! Oğlu acı haberi verdi

27.04.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Aykut Sözeri, 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sözeri'nin oğlu “İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum" diyerek duyurdu.

Aykut Sözeri hayatını kaybetti! Oğlu acı haberi verdi

Tiyatro ve sinema oyunculuğunun yanı sıra seslendirme sanatçısı da olan Aykut Sözeri'nin ölüm haberini oğlu duyurdu. Babası gibi oyuncu olan Cenk Sözeri, paylaştığı mesajında; “İçim çok ama çok acıyarak yazıyorum. Maalesef Babamız Aykut Sözeri’yi kaybettik. Cenaze töreni bugün saat 15.00’te Ankara Yenimahalle Ahmet Efendi Camii, Karşıyaka mezarlığında olacak. Tüm dostlarının ve sevenlerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

AYKUT SÖZERİ KİMDİR?

1950 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aykut Sözeri, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümünden, 1969 yılında mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren Devlet Tiyatrolarında rol alan Sözeri, konservatuvar yıllarında Cüneyt Gökçer, Mahir Canova, Bozkurt Kuruç gibi hocalardan dersler aldı.

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Başta Ankara Devlet Tiyatrosu olmak üzere, Devlet Tiyatroları’nın farklı bölgelerinde, yönetmen, oyuncu olarak çalışmalar yaptı. Sözeri, bu çalışmalarına emekli olduktan sonra da, ‘konuk sanatçı’ olarak devam etti.

TRT’de uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak çalıştı. Yerli ve yabancı pek çok oyuncuyu seslendirdi. Türkiye pek çok ünlü oyuncuyu onun sesinden tanıdı. Dizi ve filmlerde de oynayan Sözeri, kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Cenk Sözeri’nin de babasıdır.

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