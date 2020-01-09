MAGAZİN
  4. Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2020 05:13 | Son Güncelleme

Ayla filminin televizyonda yayınlanmasının ardından izleyiciler merakla internette 2017 yılında gösterime giren Ayla filmi ile ilgili detayları araştırıyor. İşte Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılan ve Kore Savaşı'nı anlatan Ayla filmi ile ilgili merak edilenler.

Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi konusu gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimlerdir?

27 Ekim 2017 Tarihinde vizyona giren ve Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore' ye saldırdığında Birleşmiş Milletler' in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Süleyman Astsubay bulduğu 5 yaşındaki küçük kıza ay gibi yüzü olduğu için Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye' ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler.

AYLA FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM? SENARYOSUNU KİM YAZDI?

Yönetmen koltuğunda reklam filmleriyle dikkat çeken Can Ulkay'ın oturduğu dram filmi Ayla'nın senaryosunda ise Sınav, Uzun Hikaye, Kavak Yelleri, Doludizgin Yıllar'ın da senaristliğini yapmış Yiğit Güralp'in imzası var.

OYUNCULAR KİMLER?

İsmail Hacıoğlu Rolü : Süleyman Dilbirliği (1950)
Çetin Tekindor Rolü : Süleyman Dilbirliği (2010)
Kim Seol Rolü : Ayla (1950)
Kyung-Jin Lee Rolü : Ayla (2010)
Ali Atay Rolü : Ali
Damla Sönmez Rolü : Nuran
Murat Yıldırım Rolü : Üstteğmen Mesut
Taner Birsel Rolü : Fuat Binbaşı

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin Türkiye’deki çekimleri çoğunlukla Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleşti. Tarsus sokakları nostaljik bir dekor tasarımıyla 1950’lerin atmosferine büründü. İlçenin dar sokakları, tarihi evleri dönemin ruhunu çok iyi yansıttı. Gazeteci Özge’nin Ayla’ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore’nin başkenti Seul’de dört gün geçirdi.

Ayla filminin hikâyesi, 2010 yılında Koreli bir yönetmen olan Hwang Byunghun’un Koreli Kızım Ayla adını taşıyan belgeselinden alındı. Ayla filminde, tam adı Süleyman Dilbirliği olan astsubayı İsmail Hacıoğlu canlandırdı. Süleyman Astsubay’ın yaşlılığını ise usta oyuncu Çetin Tekindor oynadı. Ayla’ya ise Koreli çocuk oyuncu Kim Seol hayat verdi. Filmin oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Taner Birsel, Erkan Petekkaya, Büşra Develi gibi başka yıldız isimler de yer aldı. Ayla filminin müziklerini ise Fahir Atakoğlu besteledi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
Soğuk havada çekim! Isınmak için çiftetelli...Soğuk havada çekim! Isınmak için çiftetelli...
Estetik iddialarına yanıt verdiEstetik iddialarına yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayla, ayla filmi, Kore Savaşı, Astsubay, Süleyman Dilbirliği, ayla kim, ayla ve süleymanın buluşması, ayla gerçek görüntü, ayla gerçek buluşma, İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, ayla filmi nerede çekildi,

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Hamdi Alkan'ın kızı pavyon çalışanı oldu

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

Yeni filminin galasını memleketinde yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aras Bulut İynemli ve Öner Erkan'ın dansı olay oldu!

Soğuk havada çekim! Isınmak için çiftetelli...

Damla Ersubaşı estetik iddialarına yanıt verdi: Dudaklarım dolgu değil!

Estetik iddialarına yanıt verdi

Çetin Tekindor 'Hay Sultan' dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Usta oyuncu yeni diziyle ekrana dönüyor

Işın Karaca Can Yapıcıoğlu ile fotoğrafını paylaştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Danla Bilic kendine küfür eden takipçisini ifşa etti

Küfür eden takipçisini ifşa etti

Aydilge eteğini çıkardı! Tepki gösterdi

Aydilge eteğini çıkardı! Tepki gösterdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.