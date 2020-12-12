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Aylar sonra ortaya çıkan Ozan Güven'den radikal karar

12.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Aylar sonra ortaya çıkan Ozan Güven'den radikal karar

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla edilen ve mahkemelik Ozan Güven, aylar sonra ortaya çıktı. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun radikal bir karar aldığı öğrenildi.

Oyuncu Ozan Güven, meslektaşı Şevket Çoruh ile birlikte Cunda'da tatil yapıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ozan Güven hakkındaki dava sonuçlanana kadar Cunda Adası'nda yaşamaya karar verdi.

Güven, Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu adada ev tuttu.

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GÜVEN'İN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Öte yandan Güven'in sakallarını kesmemesi dikkat çekti. Güven'in bu halini görenler, "Kendini iyice salmış" ve "Eski halinden eser yok" yorumlarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Ozan Güven hakkında ‘hakaret’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İlk duruşma, 21 Ocak 2021'de yapılacak.

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