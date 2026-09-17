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Aylar süren bekleyiş sona erdi! Galaxy S26 serisi One UI 9’a kavuştu

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9'un kararlı sürümünü Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra için yayınladı. Güncelleme, uzun süren beta testlerinin ardından ilk olarak Güney Kore'de kullanıma sunuldu.

Aylar süren bekleyiş sona erdi! Galaxy S26 serisi One UI 9’a kavuştu
Enes Çırtlık

Aylar süren beta test döneminin ardından Samsung, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra için Android 17 tabanlı One UI 9’un kararlı sürümünü yayınlıyor.

Güncelleme çeşitli pazarlarda kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlayacak.

yaklaşık 650 MB büyüklüğündeki bu güncellemeyi kablosuz olarak ilk alan ülke ise görünüşe göre Samsung'un ana vatanı olan Güney Kore oldu.

Aylar süren bekleyiş sona erdi! Galaxy S26 serisi One UI 9’a kavuştu 1

ONE UI 9'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Samsung, One UI 9'daki en önemli yeni özelliklerden biri olarak My FanCam'i öne çıkarıyor.

Aylar süren bekleyiş sona erdi! Galaxy S26 serisi One UI 9’a kavuştu 2

Ayrıca kullanıcılar, üretken yapay zeka kullanarak Now Brief için kendi kartlarını oluşturabiliyor ve düzenleyebiliyor.

Öte yandan Now Nudge de iyileştirildi. Şirket, artık daha az adımda işlem yapılabileceğini belirtiyor.

Aylar süren bekleyiş sona erdi! Galaxy S26 serisi One UI 9’a kavuştu 3

Samsung, kullanıcıların Creative Studio, Interpreter, Document Scan ve Voice Recorder uygulamalarında da iyileştirmeler bekleyebileceklerini söylüyor. Ayrıca, Ağustos ayında ayrıntıları paylaşılan yeni Garanti ve Bakım ayarları menüsü de bulunuyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Güney Kore yazılım
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