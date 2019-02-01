Aylarca ağrı çekti, görünce şoke oldu: Bacağında unuttular

Yenişehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi Özkan Durucan, sol bacağındaki ağrılar nedeniyle kentteki özel hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede Durucan’ın sol dizindeki kıkırdak dokuda yırtık belirlendi ve menisküs ameliyatı olmasına karar verildi. Durucan, 2018 yılının temmuz ayında özel hastaneye giderek ameliyat oldu. Operasyon sonrası ağrılarının devam etmesi üzerine Durucan, ameliyatı yapan doktora başvurdu. İddiaya göre doktor, Özkan Durucan’ın diz röntgenini çekti ve yaptığı incelemede bir sorun olmadığını belirterek verilen ilaçları kullanmaya devam etmesini söyledi.
Geçen sürede ağrıları dinmeyen Özkan Durucan bu kez Batman’daki özel hastaneye başvurdu. Burada çekilen röntgende Durucan’ın dizinde yabancı metal cisim tespit edildi.
DİZİNDE TIBBİ KAMERA PARÇASI UNUTULMUŞ
Büyük şaşkınlık yaşayan Özkan Durucan, Diyarbakır’da ameliyat olduğu hastaneye gelerek doktorla görüşüp dizindeki cismin çıkarılmasını istedi. Ancak hastane ve doktor böyle bir ameliyatı gerçekleştirmeyeceklerini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine Adana’ya giden Özkan Durucan, özel hastanede ameliyata alındı. Operasyonla bacağındaki metal cisim çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cismin tıbbi kamera parçası olduğu belirlendi.
'AYLARDIR İŞE GİDEMİYORUM'
Operasyon sonrası Diyarbakır’a dönen Özkan Durucan, menisküs ameliyatı sırasında dizinde tıbbi kamera parçası unutulduğu iddiasıyla doktor ve özel hastane hakkında suç duyurusunda bulunarak dava açtı.
Ağrılarının sürdüğünü belirten Özkan Durucan, "Menisküs ameliyatı sonrası bir türlü kendime gelemedim. Defalarca doktoruma gittim, 'Herhangi bir şey yok' diyerek beni yolladı. Batman’da çekilen röntgende bacağımda bir cisim tespit ettiler. Ben de araştırma yaparak Adana’da özel bir hastanede ameliyat oldum. Bacağımda unutulan cismi çıkardılar. Cismin tıbbi kamera parçası olduğunu öğrendim. Halen işime gidemiyorum, ayağım aksıyor, yürüyemiyorum. Kendi özel ihtiyaçlarımı güçlükle yapıyorum. Aylardır çalışamıyorum. Benim bacağımda cisim unuttuklarını bilmelerine rağmen beni ameliyat etmediler. Ben de onlar hakkında suç duyurusunda bulundum, sonuna kadar hakkımı arayacağım" dedi.
HASTANE: CİSMİN BİZİMLE ALAKASI YOK
Diyarbakır’daki ameliyatı gerçekleştiren özel hastane yetkilileri ise Özkan Durucan’ın hastanelerinde kapalı menisküs ameliyatı olduğunu söyledi. Ameliyatta hastanın ön diz kısmından girildiğini ancak cismin arka taraftan çıkarıldığını belirten yetkililer, Durucan’ın dizinden çıkan cismin kendileri ile alakalı olmadığını belirtti.
Kaynak: DHA
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