Aylarca ağrı çekti, görünce şoke oldu: Bacağında unuttular

Yenişehir Belediyesi’nde temizlik görevlisi Özkan Durucan, sol bacağındaki ağrılar nedeniyle kentteki özel hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede Durucan’ın sol dizindeki kıkırdak dokuda yırtık belirlendi ve menisküs ameliyatı olmasına karar verildi. Durucan, 2018 yılının temmuz ayında özel hastaneye giderek ameliyat oldu. Operasyon sonrası ağrılarının devam etmesi üzerine Durucan, ameliyatı yapan doktora başvurdu. İddiaya göre doktor, Özkan Durucan’ın diz röntgenini çekti ve yaptığı incelemede bir sorun olmadığını belirterek verilen ilaçları kullanmaya devam etmesini söyledi.

Geçen sürede ağrıları dinmeyen Özkan Durucan bu kez Batman’daki özel hastaneye başvurdu. Burada çekilen röntgende Durucan’ın dizinde yabancı metal cisim tespit edildi.

DİZİNDE TIBBİ KAMERA PARÇASI UNUTULMUŞ



Büyük şaşkınlık yaşayan Özkan Durucan, Diyarbakır’da ameliyat olduğu hastaneye gelerek doktorla görüşüp dizindeki cismin çıkarılmasını istedi. Ancak hastane ve doktor böyle bir ameliyatı gerçekleştirmeyeceklerini belirterek suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine Adana’ya giden Özkan Durucan, özel hastanede ameliyata alındı. Operasyonla bacağındaki metal cisim çıkarıldı. Yapılan ilk incelemede cismin tıbbi kamera parçası olduğu belirlendi.