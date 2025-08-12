Mynet Trend

Aylarca karın ağrısı çekti, doktora gidince gerçeği öğrendi! Yıllarca onunla yaşamış...

14 yaşındaki Erin isimli küçük kız çocuğu aylarca karın ağrısı çektikten sonra doktora gitti. Önemli bir durum olmadığını düşünen annesi gerçeği öğrenince şaştı kaldı. Yıllarca fark edilmemiş.

14 yaşındaki kızı Erin'in aylarca süren karın ağrıları üzerine annesi, doktorlardan daha detaylı bir muayene talep etti. Yapılan araştırma sonucunda ise küçük kızın karnında sert bir kitle fark edildi.

Doktorlar, bunun "trikobezoar" adı verile nkıl yumağı olabileceğini düşündü. Bristol Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, beş saat süren bir operasyonla sağlığına kavuştu. Doktorlar, Erin'in midesinden yaklaşık 21 cm çapında, yıllardır biriken dev bir kıl yumağı çıkardı.

BEBEKLİĞİNDEN BERİ YİYORMUŞ

Operasyonun ardından ise Erin'in annesi, kızının bebekliğinden beri saçlarını parmaklarına doladığını ancak saçını yediğine hiç tanık olmadığını söyledi. Uzmanlara göre Erin, uyku sırasında farkında olmadan saç yemeye başlamış.

Aylarca karın ağrısı çekti, doktora gidince gerçeği öğrendi! Yıllarca onunla yaşamış... 2

Çıkarılan kitlenin kokusunun "inanılmaz derecede kötü" olduğu ve bunun şimdiye dek gördülen en büyük kıl yumaklarından biri olduğunu belirtildi.

