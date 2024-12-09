Esra Erol ödül aldı, konuşmasıyla sosyal medya yıkıldı: Müge Anlı laf sokmakla uğraşırken...

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde iki rakip isim de ödül aldı. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, 'Meslekte 35'inci yıl Özel Ödülü'nü alırken aynı kanaldaki rakibi Esra Erol ise 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ödülünü aldı.

Ünlü sunucu Esra Erol'a ödülünü en yakın dostu ünlü oyuncu Bergüzar Korel verdi. Müge Anlı ise sahnede konuşmasını yaparken Çağla Şıkel'e yaptığı gönderme ile gündeme geldi.

Müge Anlı konuşmasında "Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi" demesiyle sosyal medyayı salladı.

ESRA EROL'UN KONUŞMASI TAKDİR TOPLADI

Müge Anlı'nın bu tavrına eleştiriler de geldi. Aynı zamanda Esra Erol ile de kıyaslandı. Erol konuşmasında "Kaybolmuş ve kaybettiğimiz Narinler var, Sılalar var, Ecrinler var. Onların kaybından hepimiz sorumluyuz" dedi.

Esra Erol'un konuşması sonrasında "Müge Anlı, Çağla Şikel’e laf sokmakla meşgulken Esra Erol güzel bir konuşma yaptı" yorumları yağdı.