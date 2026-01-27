Aylardır ölümü çözülememişti! Milyarder kocası tutuklandı!

ABD'de 58 yaşındaki Aryan Papoli, 18 Kasım'da dağ yolunda, yaklaşık 23 metre derinliğindeki bir uçurumun kenarında ölü bulunmuştu.

Papoli'nin cesedi, 2017'den beri sahibi olduğu 3.5 milyon dolarlık malikaneden yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunmuştu. Otopsi raporunun ardından bunun bir cinayet olduğu sonucuna varıldı.

EŞİ TUTUKLANDI

Kapsamlı soruşturmanın ardından Papoli'nin ayrı yaşadığı 68 yaşındaki eşi Gordon Abas Goodarzi, cumartesi günü birinci derece cinayetle suçlandı ve tutuklandı.

Çocukluğunu İran'ın başkenti Tahran'da geçiren Papoli, 1979 İslam Devrimi'nin ardından 18 yaşında ailesiyle ABD'ye göç etti. Yaklaşık 30 yıl önce eşi Goodarzi ile tanışan Papoli, onunla birlikte temiz enerji şirketi kurdu. Şirket, ticari ve askeri araçlar için sıfır emisyonlu güç aktarma sistemleri üretiyordu. Çift, 2021 yılında şirketlerini Ideanomics'e 50 milyon dolara satmıştı.