Aylık eş anlamlısı nedir? Aylık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Aylık sözcüğü günlük hayatımızda çok sık kullandığımız ve karşılaştığımız bir kelimedir. Aylık kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu sözcükle aynı manayı taşıyan bir kelime daha vardır. Aylık eş anlamlısı olan bu kelime, aylık sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre aylık sözcüğünün manaları şu şekildedir:

(İsim) Bir kimseye yaptığı iş karşılığında her ay düzenli olarak ödenen para

(Sıfat) Bir ay içinde olan

(Sıfat) Aylık olarak, mahiye

(Sıfat) Ayda bir kere yapılan ya da ayda bir kez çıkan

(Sıfat) Belirli bir aydan beri mevcut olan

(Zarf) Bir ay için

Aylık sözcüğünün başka sözcüklerle bir araya getirilmesi sonucu oluşan “üç aylık, emekli aylığı, onbiraylık” gibi birleşik kelimeler ve “aylık almak, aylığa geçmek, aylık bağlamak, aylık vermek” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Aylık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aylık sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan sözcükler arasındadır. Cümle içerisinde çoğunlukla isim, sıfat ya da zarf görevini üstlenmektedir. Aylık sözcüğü eş anlamlı karşılığı var olan kelimeler arasında yer alır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde mana açısından aynı oldukları için birbirlerinin yerine geçebilmektedir. Bu bağlamda aylık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Maaş

Mahiye

Maaş sözcüğü, aylık kelimesi yerine çok sık kullanılır. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tuttukları için cümlede anlam kaymasına yol açmaz.

Aylık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin yazılış ve söyleniş biçimleri farklıdır. Mana bakımından ise aynıdır. Bu yüzden cümle içinde birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılmaktadır. Aylık kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: