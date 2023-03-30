EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Aylık eş anlamlısı nedir? Aylık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Aylık eş anlamlısı nedir? Aylık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler, dilbilgisi konuları arasında büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Türkçe derslerinde öğrencilerin karşısına çok sık çıkan bir konudur. Eş anlamlı sözcükler, anlamdaş olarak da ifade edilir. Dilimizde pek çok kelimenin anlamdaş karşılığı bulunur. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Peki, aylık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımları nedir?

Aylık eş anlamlısı nedir? Aylık kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Aylık sözcüğü günlük hayatımızda çok sık kullandığımız ve karşılaştığımız bir kelimedir. Aylık kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu sözcükle aynı manayı taşıyan bir kelime daha vardır. Aylık eş anlamlısı olan bu kelime, aylık sözcüğü yerine kullanılabilmektedir. Türk Dil Kurumuna göre aylık sözcüğünün manaları şu şekildedir:

  • (İsim) Bir kimseye yaptığı iş karşılığında her ay düzenli olarak ödenen para
  • (Sıfat) Bir ay içinde olan
  • (Sıfat) Aylık olarak, mahiye
  • (Sıfat) Ayda bir kere yapılan ya da ayda bir kez çıkan
  • (Sıfat) Belirli bir aydan beri mevcut olan
  • (Zarf) Bir ay için

Aylık sözcüğünün başka sözcüklerle bir araya getirilmesi sonucu oluşan “üç aylık, emekli aylığı, onbiraylık” gibi birleşik kelimeler ve “aylık almak, aylığa geçmek, aylık bağlamak, aylık vermek” gibi deyim ve atasözleri de mevcuttur.

Münakaşa eş anlamlısı nedir? Münakaşa eş anlamlısı nedir?

Aylık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aylık sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan sözcükler arasındadır. Cümle içerisinde çoğunlukla isim, sıfat ya da zarf görevini üstlenmektedir. Aylık sözcüğü eş anlamlı karşılığı var olan kelimeler arasında yer alır. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde mana açısından aynı oldukları için birbirlerinin yerine geçebilmektedir. Bu bağlamda aylık kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

  • Maaş
  • Mahiye

Maaş sözcüğü, aylık kelimesi yerine çok sık kullanılır. Anlamdaş kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tuttukları için cümlede anlam kaymasına yol açmaz.

Öğrenci eş anlamlısı nedir? Öğrenci eş anlamlısı nedir?

Aylık kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı sözcüklerin yazılış ve söyleniş biçimleri farklıdır. Mana bakımından ise aynıdır. Bu yüzden cümle içinde birbirlerinin yerine rahatlıkla kullanılmaktadır. Aylık kelimesinin eş anlamı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Her ay düzenli olarak maaş ödeyen iş yerleriyle çalışmayı tercih ediyorum.
  • Maaşına zam geldiği anda yeni bir telefon almayı istiyor.
  • Aldığım maaş ne kira ne fatura ödemeye yetiyor.
  • Bu zamanda maaş ücretlerinin de artması gerek.
  • Ayşe ay sonu gelmeden maaşının büyük bir kısmını bitirdi.
Öfke eş anlamlısı nedir? Öfke eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır?Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır?
2023 YKS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, nereden yapılır? 2023 YKS GEÇ BAŞVURU tarihi ne zaman, nereden yapılır?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.