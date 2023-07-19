Aylık kazancı çok konuşulmuştu... CZN Burak babası tarafından dolandırıldı! Lüks arabalarını satıp...

CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir sosyal medyada fenomen olan isimlerden biri. Daha önce bir davada aylık kazancını (30 bin TL) söyleyerek gündeme gelen CZN Burak ortağı olan babasıyla ters düştü.

Aslen Hataylı olan CZN Burak, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalışınca babasıyla arası açıldı. CZN Burak'ın babası yardımları engellemek istedi. Bunun üzerin ünlü fenomen harekete geçti.

Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise eylül ayında.

Babası tarafından dolandırıldığını söyleyen CZN Burak, kendi adını ve fotoğrafını kullanan mekânlardan tabelaların indirilmesini talep etti.

LÜKS ARAÇLARINI SATIP...

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda da İstanbul'da Vadi İstanbul'dan başka şubesinin olmadığını sık sık belirten CZN Burak, "Lütfen ismimi, resmimi korsan kullanan emek hırsızlarına itibar etmeyin" diyerek uyarıda bulundu.



CZN Burak, yeni girişiminde tek başına ilerleme kararı aldı.

Garajında bulunan lüks araçları satarak sermaye yapan Burak Özdemir, eylül ayında sevenleriyle yeni mekanında buluşacak.

BABASIYLA KONUŞMASINI AÇIKLAMIŞTI

CZN Burak, "Tabii ki insanlar benim babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyorlar. Babayla oğul ilişkisi, patronla işçi ilişkisinden daha öte bir ilişki. Ben babama dedim ki, tabii ki artık eskisi gibi olmayacak, ben tabii ki hayatımda daha çok iyileştirme istiyorum, ben artık CZN Burak oldum dedim" ifadelerini kullanmıştı.

