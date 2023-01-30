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  4. Aylık kazancını açıklamıştı! Taha Duymaz'ın son halini görenler "Dudaklarına botoks mu yaptırdın?" dedi

Aylık kazancını açıklamıştı! Taha Duymaz'ın son halini görenler "Dudaklarına botoks mu yaptırdın?" dedi

30.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'a konuk olan fenomen Taha Duymaz, hem estetikli haliyle hem de kazancıyla merak konusu olmuştu. Kazancını açık açık söyleyen fenomen son pozlarıyla dikkat çekti. Burun ve kulak estetiği olan Duymaz'ı görenler "Dudaklarına botoks mu yaptırdın?" yorumlarında bulundu.

Aylık kazancını açıklamıştı! Taha Duymaz'ın son halini görenler "Dudaklarına botoks mu yaptırdın?" dedi

Taha Duymaz kısıtlı imkanlarıyla yaptığı yemek videolarıyla tanındı. Son dönemde yaptırdığı estetiklerle dikkat çeken fenomenin son hali sık sık gündeme geliyor. Arkadaşının arkadaşı aracılığıyla estetik olduğunu söyleyen Taha Duymaz aylık kazancını da açıklamıştı.

Genç fenomen Armağan Çağlayan'ın "Para kazanıyor musun YouTube'tan?" sorusuna, "Kazanıyorum ama yetmiyor, ekonomi bu kadar kötüyken çok zor. Bir yemek malzemesi 400-500 TL. Zaten benim kazancım ekrandan 3 bin-4 bin TL" yanıtını vermişti.

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Estetiklere para vermediğini söyleyen Taha Duymaz son hallerini paylaştı. "
Bir elmas gibi parla" notuyla pozlarını paylaşan fenomeni görenler "Dudaklarına botoks mu yaptırdın?" yorumlarında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan Taha Duymaz

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