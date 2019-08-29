Aylin Coşkun'un yalıdaki görkemli kına gecesi!

10 Eylül’de evlenecek olan ünlü şarkıcı Aylin Coşkun kına gecesiyle dikkat çekti.

Sait Halim Paşa Yalısı’nda yapılan kına gecesinde ünlü şarkıcıyı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli kına gecesine Hande Yener, Yıldız Çağrı Atiksoy, Gülşah Saraçoğlu gibi ünlü isimler katıldı. Hande Yener, geceye rapçi sevgilisi Misha ile birlikte geldi.

Aylin Coşkun, kına gecesinde modacı Gülşah Saraçoğlu ve Tolga Çam’ın hazırladığı 3 ayrı kıyafet giydi.

Kına gecesi öncesi nişanlısı Volkan Aslan ile muhabirlerin karşısına çıkan Aylin Coşkun, "Ben bir garibim ya, sanki kınama değil de konsere hazırlanıyorum. Mekanın sahibi geldi arkadaşlar. Güzellikte benim... Harbiye’de Ebru Gündeş... Mekanın sahipleri belli. İkinciyi konuşalım” dedi.

Düğünün şov gibi olacağını söyleyen Coşkun, “Volkan’ın ömrünü tükettim. Açılış benden, herkesi evlendireceğim bekar kalmayacak” diye konuştu. (SnobMagazin)



