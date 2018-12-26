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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz yıllar sonra ortaya çıktı!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2018 01:53 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, Sultan Selim Kültür Merkezi'nde Kağıthaneliler ile bir araya geldi.

Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz yıllar sonra ortaya çıktı!

Özellikle 90'lı yıllarda 'Ayna' grubuyla birlikte yüksek satış rakamlarına ulaşarak kendine müzik dünyasında yer edinen Erhan Güleryüz, sevilen şarkılarını vatandaşlar için seslendirdi.

'Ölünce Sevemezsem Seni' , 'Severek Ayrılanlar' , 'Çayımın Şekeri' gibi sevilen şarkılarını seslendiren Güleryüz'e bir çok şarkıda dinleyenler de eşlik etti. Şarkıların yazılış hikayelerini de hayranlarıyla paylaşan Güleryüz, solo performansıyla akustik bir konsere imza attı.

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Yaklaşık 1,5 saat süren konserin ardından kendisini dinlemeye gelen vatandaşlara ve kendisine bu imkanı sağlayan Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür eden Erhan Güleryüz'e, Kağıthane'nin sembolü olan lale figürü ile çiçek takdim edildi. (iHA)

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Anahtar Kelimeler:
erhan güleryüz ayna grubu

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