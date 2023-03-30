EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Aynı eş anlamlısı nedir? Aynı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Aynı eş anlamlısı nedir? Aynı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dersinin en dikkat çeken konu başlıklarından biri eş anlamlı sözcüklerdir. Günlük konuşma dilinde eş anlamlı yani anlamdaş kelimelerle çok sık karşılaşırız. Dilimizde anlamdaş sözcüklerin doğru bir şekilde öğrenilmesi son derece önemlidir. Anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında mana değişmemektedir. Peki, aynı sözcüğünün eş anlamlısı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Aynı eş anlamlısı nedir? Aynı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Aynı sözcüğü günlük konuşmalarda veya yazışmalarda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Aynı kelimesi, eş anlamlı karşılığı bulunan sözcükler arasındadır. Aylık kelimesinin eş anlamlısı olan birçok sözcük mevcuttur. Aylık sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “ˁayn عين” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre aylık sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:

  • (Sıfat) Birbirinin benzeri
  • (Sıfat) Başkası değil, yine o
  • (Sıfat) Aralarında hiçbir fark olmayan
  • (Sıfat) Eski halinde kalmış, hiç değişmemiş

Ayrıca aynı kelimesinin içerisinde geçtiği “aynı zamanda” gibi birleşik sözcükler ve “aynı ağzı kullanmak, aynı yolun yolcusu olmak, aynı telden çalmak, aynı yastıkta kocamak, aynı kafada olmak, aynı kapıya çıkmak” gibi deyim ve atasözleri de bulunur.

Önce eş anlamlısı nedir? Önce eş anlamlısı nedir?

Aynı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Aynı kelimesi dilimizde çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Cümle içerisinde çoğunlukla sıfat haliyle kullanılır. Aynı sözcüğü ile benzer mana taşıyan birden fazla kelime bulunur. Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilen sözcüklerdir. Bu bağlamda aynı eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Tıpkı
  • Bir
  • Nüsha

Yukarıda yer alan sözcükler, aynı kelimesinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Özellikle nüsha ve tıpkı sözcükleri daha sık tercih edilmektedir.

Aynı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamdaş sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması, o cümlenin manasını bozmaz. Ancak bir cümlede birden fazla eş anlamlı kelimenin kullanılmaması gerekir. Aynı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • İki kardeş de bir gibiydi.
  • Adamın oğlu tıpkı senin kardeşin gibi uzun boyluydu.
  • Bu belgelerin üç nüshası bende de var.
  • Kadının kızı tıpkı senin gibi tembeldi.
  • Kediler ve köpeklerin bazı tavırları tıpkı insanlar gibi.
Ön eş anlamlısı nedir? Ön eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?AÖF SINAV TAKVİMİ 2023: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, güz dönemi vize sınavları online mı yüz yüze mi?
Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

ATA AÖF sınavları online mı 2023?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

2023 MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.