Aynı eş anlamlısı nedir? Aynı kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Aynı sözcüğü günlük konuşmalarda veya yazışmalarda çok sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Aynı kelimesi, eş anlamlı karşılığı bulunan sözcükler arasındadır. Aylık kelimesinin eş anlamlısı olan birçok sözcük mevcuttur. Aylık sözcüğü dilimize Arapçadan girmiştir. Arapça “ˁayn عين” kelimesinden dilimize aktarılmıştır. Türk Dil Kurumuna göre aylık sözcüğünün birden fazla manası vardır. Bu manalar şu şekildedir:
Ayrıca aynı kelimesinin içerisinde geçtiği “aynı zamanda” gibi birleşik sözcükler ve “aynı ağzı kullanmak, aynı yolun yolcusu olmak, aynı telden çalmak, aynı yastıkta kocamak, aynı kafada olmak, aynı kapıya çıkmak” gibi deyim ve atasözleri de bulunur.
Aynı kelimesi dilimizde çok fazla kullanılan sözcüklerden biridir. Cümle içerisinde çoğunlukla sıfat haliyle kullanılır. Aynı sözcüğü ile benzer mana taşıyan birden fazla kelime bulunur. Eş anlamlı kelimeler, cümle içerisinde birbirlerinin yerine geçebilen sözcüklerdir. Bu bağlamda aynı eş anlamlısı olan sözcükler:
Yukarıda yer alan sözcükler, aynı kelimesinin yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Özellikle nüsha ve tıpkı sözcükleri daha sık tercih edilmektedir.
Anlamdaş sözcüklerin cümle içerisinde kullanılması, o cümlenin manasını bozmaz. Ancak bir cümlede birden fazla eş anlamlı kelimenin kullanılmaması gerekir. Aynı kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: