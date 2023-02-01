Ön eş anlamlısı nedir? Önün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ön kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede “yüz, çehre, ön taraf, doğu” anlamlarında kullanılan "öŋ veya yöŋ" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ön- “yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak” fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Ayrıca Ön Asya, öncü, öndelik, öngörmek, öngörü, öngün, önlük, önsel, önseme, önsezi, önyargı, önyüklü kelimeleriyle de benzer özellik taşır. Önün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre ön kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

Bir şeyin esas tutulan yüzü

Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer

Bir kimsenin ilerisi

Yakın gelecek zaman

Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü

Önce olan

Civar, yöre

Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan.

Ön sözcüğü cümle içerisinde sıfat, isim gibi farklı görevlerde kullanılır. Ön kelimesinin cümle içerisinde kullanıldığı örnekler aşağıda verilmiştir:

Bu işin önünü nasıl göreceğimizi biri söyleyebilir mi?

Çantamın önündeki kalemliğimi bana uzatabilir misin?

Genç kadının önündeki masada seni bekliyor olacağım.

Bu yaşanılan olayda benim önümü kesmen sana hiç yakışmadı.

Genç anne, çocuklarını her şeyin önüne koyar ve sadece onlara değer verirdi.

Ön kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ön eş anlamlısı bulunan kelimeler çok sık kullanılan kelimeler olmasa da ön kelimesinin yerine kullanılabilir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ön kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:

Huzur

Kat

Yamaç

Önün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önün eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler: