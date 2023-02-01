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Ön eş anlamlısı nedir? Önün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

31.01.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok dil birbirleriyle etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimler sonucunda kültürel, tarihi gibi birçok alanda alışverişler yaşandığını gibi sözcükler arasında da etkileşimde bulunmuştur. Türkçe de tarih boyunca farklı dillerle etkileşime girerek ihtiyaç duyduğu farklı yabancı kökenli kelimeleri kendisine uyarlamıştır. Bunun yanında Eski Türkçe kökenli kelimeler de varlığını sürdürmektedir. Peki, ön kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ön eş anlamlısı nedir? Önün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ön kelimesi Eski Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede “yüz, çehre, ön taraf, doğu” anlamlarında kullanılan "öŋ veya yöŋ" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ön- “yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak” fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Ayrıca Ön Asya, öncü, öndelik, öngörmek, öngörü, öngün, önlük, önsel, önseme, önsezi, önyargı, önyüklü kelimeleriyle de benzer özellik taşır. Önün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre ön kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

  • Bir şeyin esas tutulan yüzü
  • Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer
  • Bir kimsenin ilerisi
  • Yakın gelecek zaman
  • Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü
  • Önce olan
  • Civar, yöre
  • Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan.

Ön sözcüğü cümle içerisinde sıfat, isim gibi farklı görevlerde kullanılır. Ön kelimesinin cümle içerisinde kullanıldığı örnekler aşağıda verilmiştir:

  • Bu işin önünü nasıl göreceğimizi biri söyleyebilir mi?
  • Çantamın önündeki kalemliğimi bana uzatabilir misin?
  • Genç kadının önündeki masada seni bekliyor olacağım.
  • Bu yaşanılan olayda benim önümü kesmen sana hiç yakışmadı.
  • Genç anne, çocuklarını her şeyin önüne koyar ve sadece onlara değer verirdi.
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Ön kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ön eş anlamlısı bulunan kelimeler çok sık kullanılan kelimeler olmasa da ön kelimesinin yerine kullanılabilir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan ön kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:

  • Huzur
  • Kat
  • Yamaç
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Önün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Önün eş anlamlısı olan sözcüklerle örnek cümleler:

  • Padişah cariyelerini huzuruna çağırmıştı.
  • Onun katında nasıl bir insan olduğunu bilmiyorum.
  • Yamacıma gelsene biraz!
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