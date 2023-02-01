Önce eş anlamlısı nedir? Öncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Önce kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçe öŋ sözcüğünden gelip Türkiye Türkçesi +çA ekiyle türetilerek günümüze kazandırılmıştır. Bunun dışında sözcük, önceden, öncelemek, öncelik, öncelikle, öncesiz, tarih öncesi kelimeleriyle benzerlik gösterir. Öncenin eş anlamlısı bulunduğu gibi farklı karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre öncenin anlam karşılığı "ilk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı" şeklindedir. Önce kelimesi farklı cümlelerde yer alabilir. Öncenin yer aldığı cümle örneklerinden bazıları aşağıdadır:
Önce eş anlamlısı olan sözcükler cümlenin bağlamına ve anlamına göre önce yerine geçebilir. Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan ve zarf görevinde kullanım gören önce kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:
Öncenin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: