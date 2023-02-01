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Önce eş anlamlısı nedir? Öncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

31.01.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin oldukça zengin bir sözcük dağarcığına sahip olması eş, zıt ve çok anlamlı gibi sözcüklerin de dilimizde oluşmasına zemin hazırlamıştır. Bu kelimeler, farklı dillerle olan etkileşimler sayesinde oldukça zengin bir yapıya ulaşmıştır. Eş anlamlı kelimeler farklı olsalar da aynı yerlerde kullanım görülen kelimelerdir. Önce sözcüğü de bunlardan biridir. Peki, önce sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Önce eş anlamlısı nedir? Öncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Önce kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçe öŋ sözcüğünden gelip Türkiye Türkçesi +çA ekiyle türetilerek günümüze kazandırılmıştır. Bunun dışında sözcük, önceden, öncelemek, öncelik, öncelikle, öncesiz, tarih öncesi kelimeleriyle benzerlik gösterir. Öncenin eş anlamlısı bulunduğu gibi farklı karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre öncenin anlam karşılığı "ilk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı" şeklindedir. Önce kelimesi farklı cümlelerde yer alabilir. Öncenin yer aldığı cümle örneklerinden bazıları aşağıdadır:

  • Her şeyden önce onun sana yaptıklarını asla unutma.
  • Bu yaşamış olduğu olaylardan önce gayet sakin, kendi kendine takılan bir insandı.
  • Senden önce yaşadıklarımı hiç hatırlamıyorum.
  • Annem bizden önceki yaşantısını ara ara anlatmaktan çekinmezdi.
  • Annemle babam ayrılmadan önce bu kararlarını bize psikolog eşliğinde açıkladılar.
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Önce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Önce eş anlamlısı olan sözcükler cümlenin bağlamına ve anlamına göre önce yerine geçebilir. Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan ve zarf görevinde kullanım gören önce kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:

  • İlkin
  • Evvel
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Öncenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öncenin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Tüm bu olanlardan evvel kendini düşünüp buna göre karar vermen gerekiyor.
  • Önce yaptıklarını ve bizi ne kadar üzdüğünü düşün, daha sonrasında ne yapacağımıza karar veririz.
  • Gitmeden evvel evi toparlamamız gerekiyor.
  • Önce ödev yapıp daha sonrasında dışarıya çıkacağım.
  • Annem tüm bu yemekleri sen gelmeden evvel yaptı.
  • İlkin neler olduğuna bir bakayım, daha sonrasında da yanınıza geleceğim.
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