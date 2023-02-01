Önce eş anlamlısı nedir? Öncenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Önce kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçe öŋ sözcüğünden gelip Türkiye Türkçesi +çA ekiyle türetilerek günümüze kazandırılmıştır. Bunun dışında sözcük, önceden, öncelemek, öncelik, öncelikle, öncesiz, tarih öncesi kelimeleriyle benzerlik gösterir. Öncenin eş anlamlısı bulunduğu gibi farklı karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre öncenin anlam karşılığı "ilk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı" şeklindedir. Önce kelimesi farklı cümlelerde yer alabilir. Öncenin yer aldığı cümle örneklerinden bazıları aşağıdadır:

Her şeyden önce onun sana yaptıklarını asla unutma.

Bu yaşamış olduğu olaylardan önce gayet sakin, kendi kendine takılan bir insandı.

Senden önce yaşadıklarımı hiç hatırlamıyorum.

Annem bizden önceki yaşantısını ara ara anlatmaktan çekinmezdi.

Annemle babam ayrılmadan önce bu kararlarını bize psikolog eşliğinde açıkladılar.

Önce kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Önce eş anlamlısı olan sözcükler cümlenin bağlamına ve anlamına göre önce yerine geçebilir. Günlük hayatta sık sık karşımıza çıkan ve zarf görevinde kullanım gören önce kelimesinin eş anlamı listesi aşağıda verilmiştir:

İlkin

Evvel

Öncenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öncenin eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler: