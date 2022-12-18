Aynı evde yaşıyorlardı... Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan ayrıldı!

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahneleri uzun süre gündem olan Hafsanur Sancaktutan özel hayatında zor günler geçiriyor. Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan uzun süredir birliktelik yaşıyordu.

Deniz Can Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan oyunculuk kariyerlerindeki başarılı adımları kadar 3,5 yıldır gözlerden uzak yaşadıkları ilişkisiyle gündemdeydi. Aynı evde yaşayan ünlü çiftten evlilik haberi bekleniyordu.

Ancak iki başarılı oyuncu cephesinden de ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aktaş ile Sancakturan ilişkilerini dostça noktalama kararı aldı.

İddialar gündemdeyken fotoğraflarını silmeyen Hafsanur Sancaktutan'ın eski paylaşımlarına "Ayrıldınız mı?" yorumları yağdı.

