Aynı filmde Michael Keaton, Ben Affleck ve Robert Pattinson, Batman'i canlandıracak

DC Films Başkanı Walter Hamada'nın The New York Times gazetesine verdiği röportajda 2022 yılında çıkacak filmlerde 3 farklı Batman'i göreceğimizi açıkladı. Hamada, Robert Pattinson'ın yanı sıra Michael Keaton ve Ben Affleck'in de aynı film içerisinde, farklı evrenlerden Batman karakterini canlandıracağını söyledi.

Hollywood’da bu tarz iddialar çok daha önce çıkmıştı. İnsanlar aynı Batman filminin içerisinde Pattinson’ın ve Keaton’ın oynayacağını biliyordu. Ancak kesin bilgi, başkan Walter Hamada’dan geldi.

Walter Hamada’nın vermiş olduğu röportaja göre, Michael Keaton ve Ben Affleck, iki evreni birbirine bağlayacak olan film The Flash’ta Batman’i canlandıracak. Film, Keaton’ın rolü son oynadığı günden beri başına gelenleri konu alacak.

Evrenlerin nasıl birbirileriyle bağlanacağı ya da Batman’lerin ortak bir sahnede buluşup buluşmayacağı henüz belli değil. Hamada, evrenleri bir araya getirme konusunda şu sözleri dile getirdi; “Başka kimsenin çoklu evren kavramına teşebbüs edebileceğini sanmıyorum. Ancak izleyiciler bunu anlayabilecek kadar tecrübeliler. İyi filmler yapmaya devam edersek, izlenmeye de devam edeceğiz.”