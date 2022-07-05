Aynı pastaneden alınmış gibi: Tam ölçülü şekerpare tarifi

Bayrama hangi tatlıyı yapsam diye düşünüyorsanız şekerpareyi deneyebilirsiniz. Şekerpare hem oldukça kolay yapılıyor hem de sizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek bir lezzet sunuyor. Şekerparenizin üzerine isterseniz fındık, ceviz veya antep fıstığı koyabilirsiniz.

PASTANE ŞEKERPARESİ TARİFİ

Malzemeler

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım limon suyu

Hamuru için;

125g tereyağı

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı irmik

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

Yapılışı

Bunun için tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 4 su bardağı suyu alalım. Ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayalım.

Şerbetimizi orta ateşte 10 dakika kaynamaya bırakalım.

Kaynayan şerbetimize yarım limon suyunu ilave edip 5 dakika daha kaynatalım ve şerbetimizi ocaktan alarak ılımamaya bırakalım.

Tatlımızın hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gr tereyağı, birinin sarısını üzeri için ayırdığımız 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı irmik ve yarım su bardağı pudra şekerini alalım. Malzemeleri elimizle güzelce karıştıralım. Kullanacağımız malzemelerin oda sıcaklığın da olmasına dikkat edelim. Böylelikle rahatlıkla karıştırabilirsiniz. Burada eklemek istiyorum, benim kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml, su bardağı ölçüsü 200 mililitredir.

Daha sonra 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 3 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Burada belirtmek istiyorum, yumurtanızın büyüklüğüne malzemelerdeki ufak tefek farklılıklardan ve unun cinsine, kalitesine göre un miktarı farklılık gösterebilir, bu yüzden her zaman kontrollü eklemenizde fayda var. Çünkü bu şekilde hamur yoğurmanız çok daha kolay olacaktır. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşak kıvamda olmalı çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyin.

Hamurumuz hazır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Bunun için hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayarak uzunlamasına şekil verelim.

Üzerine elimizle hafifçe bastırarak yassılaştıralım ve uç kısımlarını sivrilterek oval şeklini verelim. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum, hamuru yumuşacık hemen kolayca şekil alıyor, sizlerde çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Hamurumuz bitinceye kadar tatlarımızı bu şekilde hazırlayalım.

Şekillendirdiğimiz tatlılarımızı pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirelim.

Üzeri için ayırdığınız yumurta sarısını tatlarımızın üzerine sürelim.

Tatlarımızın daha güzel gözükmesi için uzunlamasına çatal ile çizikler atalım.

Ardından önceden ısıttığımız 180° fırında kontrollü bir şekilde yaklaşık 25 dakika pişirelim.

Tatlılarımızı fırından aldıktan sonra hemen uygun bir fırın kabına dizelim ve üzerine ılıyan şerbetimizi her yerine gelecek şekilde gezdirerek dökelim. Burada belirtmek istiyorum tatlımız sıcak, şerbetimiz ılık olacaktır.

Tatlımızın şerbetini güzelce çekmesi için üzerine uygun bir tepsi örterek en az 3- 4 saat dinlendirelim.

Şerbetini çeken tatlarımızı isteğe bağlı süsleyerek servis edelim. Bu ölçülerle hazırladığınız da toplamda 24 adet şekerpare elde edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



