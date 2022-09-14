Aynur Aydın'ın kırmızı mayolu pozu olay oldu: "4 kg almış tontiş bir kız!"

Aynur Aydın yaptığı açıklamalar kadar sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süre önce her insanın aldattığına ve aldatıldığına inandığını ifade eden ünlü şarkıcı Aynur Aydın, en son 'Ahmet Çakar' itirafıyla gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı Aynur Aydın bu kez de mayolu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

AYNUR AYDIN'DAN DİKKAT ÇEKEN NOT

Kırmızı mayosuyla havuz başında poz veren ünlü şarkıcı Instagram hesabında yaptığı paylaşımda aldığı kilolara dikkat çekti.

"NAZAR DEĞMESİN!"

Ünlü şarkıcı paylaşımına şu notu düştü:

"Size 4 kg almış tontiş bi kiz bırakıyorum" notunu düşen ünlü şarkıcı

Beden olumlaması yapan başarılı şarkıcı Aynur Aydın'a çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Takipçileri ünlü şarkıcıya, "Nazar değmesin Maşalah", "Çok güzelsin," "Çok yakışmış" gibi yorumlarla destek verdi.

İşte ünlü şarkıcı Aynur Aydın'ın o paylaşımı:



