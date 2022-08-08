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Aynur Aydın o yorumu görünce... "Cumhurbaşkanlığı için..."

08.08.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulan Aynur Aydın geçtiğimiz hafta çıkardığı yeni klibiyle gündeme gelmişti. Müstehcen bulunan klibiyle hayranlarını ikiye bölün Aynur Aydın güldüren bir paylaşım yaptı. Burç yorumlarını paylaşan şarkıcı Aynur Aydın bakın ne dedi.

Aynur Aydın o yorumu görünce... "Cumhurbaşkanlığı için..."

Son teklisi 'Siyah' ile magazin gündeminde olan ünlü popçu Aynur Aydın paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Klibindeki müstehcen sahnelerle adından söz ettiren Aynur Aydın bir kullanıcının "Ahlaksızlar kervanına katılmış hayırlı olsun" yorumunu yapması sonrası sessizliğini bozmuştu. Aynur Aydın dbu yoruma "Katıldığım en güzel kervan gurur duyarım" cevabını vermişti.

Hem paylaşımları hem de gündeme dair yorumlarıyla adından söz ettiren Aydın burç yorumunu görünce de kendini tutamadı.

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Aynur Aydın "20.04.2023 Koç burcundaki güneş tutulması sonrası dünyayı kadınlar yönetmeye başlayacak" yorumu sonrası güldüren bir paylaşıma imza attı.

Aydın paylaşımında "Cumhurbaşkanlığı için adaylığımı açıklıyorum" dedi.

Şarkıcının yorumunu gören hayranları "Peşindeyiz", "Gittiğin her yerdeyiz", "Sen aday ol biz oy verelim" yorumları yaptı.


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Aynur Aydın
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