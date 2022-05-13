Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi! "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?"

Aynur Aydın Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir tatilde olan ünlü şarkıcıdan plaj pozları peş peşe geliyor. Aydın'ın çömelerek verdiği poz yorum yağmuruna tutuldu.

AYNUR AYDIN PLAJDA ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Aynur Aydın konserde giydiği süper mini eteğiyle gündem olmuştu. O pozu Instagram hesabından paylaşan Aydın'a, "Gözüküyor hanımefendi", "Hiçbir şey giymeseydin" gibi yorumlar gelmişti.

Cesur pozlarına devam eden ünlü şarkıcı, plajda havlusunun üstünde cenin pozisyonunda verdiği pozuyla da adından söz ettirmişti.

Kariyerinin yanı sıra pozları ve konuşmalarıyla son zamanlarda gündemde olan Aydın'dan bir hamle daha geldi.

36 yaşındaki şarkıcı bu defa plajda çömelerek poz verdi.

O poz takipçilerinden, "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?", "İlk fotoğrafta karnın ağrıyor sandım", "Taş gibi hatun Maşallah" gibi yorumlar aldı.





