MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi! "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?"

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi! "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?"

13.05.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birbirinden cesur pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmaya devam eden Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde plajda verdiği cenin pozisyonundaki pozuyla olay olmuştu. Aydın bu defa çömelerek verdiği pozunu paylaştı.

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi! "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?"

Aynur Aydın Instagram pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir süredir tatilde olan ünlü şarkıcıdan plaj pozları peş peşe geliyor. Aydın'ın çömelerek verdiği poz yorum yağmuruna tutuldu.

AYNUR AYDIN PLAJDA ÇÖMELEREK POZ VERDİ

Aynur Aydın konserde giydiği süper mini eteğiyle gündem olmuştu. O pozu Instagram hesabından paylaşan Aydın'a, "Gözüküyor hanımefendi", "Hiçbir şey giymeseydin" gibi yorumlar gelmişti.

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

Cesur pozlarına devam eden ünlü şarkıcı, plajda havlusunun üstünde cenin pozisyonunda verdiği pozuyla da adından söz ettirmişti.

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

Kariyerinin yanı sıra pozları ve konuşmalarıyla son zamanlarda gündemde olan Aydın'dan bir hamle daha geldi.

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

36 yaşındaki şarkıcı bu defa plajda çömelerek poz verdi.

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

O poz takipçilerinden, "Sancın mı var her fotoğrafta büklüm büklümsün?", "İlk fotoğrafta karnın ağrıyor sandım", "Taş gibi hatun Maşallah" gibi yorumlar aldı.

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

Aynur Aydın plajda çömelerek poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbolcu Messi'nin eşi göğüs dekolteli pozunu paylaştı!Futbolcu Messi'nin eşi göğüs dekolteli pozunu paylaştı!
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Anahtar Kelimeler:
Aynur Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Taşlayarak öldürdüler

Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Taşlayarak öldürdüler

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Evini satıp kripto paraya yatırdı, zarar edince canına kıydı! Dikkat çeken not

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Lig yayın ihalesini kim kazandı? Maçlar hangi kanalda? İşte cevabı...

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Şoke eden vajina satışı! Bunu da gördük

Fırsatçılar şimdi yandı! Maliye ve emlakçılar...

Fırsatçılar şimdi yandı! Maliye ve emlakçılar...

İlginizi Çekebilir

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

İlaç içmeden önce bir de bunu deneyin! Antibiyotik kadar etkili

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Şartını sundu, seksi pozlarına davet etti! “Tamamen ücretsiz”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil!

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Yanına iki kişiyi daha aldı! Öğrencisine tecavüz etti

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.