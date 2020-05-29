Ayran aşı çorbası tarifi

Çorbasız yemek olmaz diyenler için yaz sıcaklarında serin serin içilebilen bir tarif hazırladık. Ayran aşı çorbası hem besleyici hem de doyurucu bir yemek oluyor. Yaz aylarında kilosunu korumak isteyenler için de ideal bir seçim oluyor.

MALZEMELER

1,5 su bardağı nohut

1,5 su bardağı buğday

4 su bardağı süzme yoğurt

Su

Nane

Kaya tuzu

HAZIRLIŞI

Nohut ve buğdayı ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın. Soğuduktan sonra süzün.

Diğer tarafta yoğurdu bir kaba alın ve bir tutam kaya tuzu ekleyerek ayran kıvamına gelene kadar su ekleyin ve karıştırın.

Daha sonra içine haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin.

Nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

