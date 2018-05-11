Ayran diyetiyle 1 haftada 5 kilo verebilirsiniz!

A vitamini açısından çok zengin olan ayran diyeti ile 1 haftada 5 kilo vermek mümkün. Ayran, hem kısa sürede istenilen sonucu verecek hem de C, D, E, K, B6 ve B12 vitaminleri açısından zengin olması nedeniyle sağlığınıza oldukça fayda sağlayacaktır.

Ayran aynı zamanda, organların sağlıklı çalışmasını için gerekli, kalsiyum, demir magnezyum, sodyum, manganez, selenyum ve magnezyum gibi temel mineralleri barındırması açısından da tercih edilir olmaktadır.

Zayıflatmada birebir

Ayranın alternatif diyetler arasında öne çıkmasının en belirgin özelliklerinden biri de zayıflatmadır. Ayran uzun süre açlık hissini bastırmakta, mide bağırsaklarda besin emilimini azaltarak tokluk hissini de artırmaktadır.

Sağlık açısından oldukça faydalı olan bir içecek olan ayran bir bardak az yağlı ayranda, 9 gram karbonhidrat 6 gram protein, ve 3 gram yağ içermektedir. Bunlara ek olarak ayran, mikro besin maddesi olarak, kalsiyum, fosfor, riboflavin, potasyum gibi vitamin ve mineralleri içermektedir. Çoğu zaman asitli içecekleri tüketmek yerine ayran tercih edilmektedir.