Ayran diyetiyle 1 haftada 5 kilo verebilirsiniz!

A vitamini açısından çok zengin olan ayran diyeti ile 1 haftada 5 kilo vermek mümkün. Ayran, hem kısa sürede istenilen sonucu verecek hem de C, D, E, K, B6 ve B12 vitaminleri açısından zengin olması nedeniyle sağlığınıza oldukça fayda sağlayacaktır.
Ayran aynı zamanda, organların sağlıklı çalışmasını için gerekli, kalsiyum, demir magnezyum, sodyum, manganez, selenyum ve magnezyum gibi temel mineralleri barındırması açısından da tercih edilir olmaktadır.
Zayıflatmada birebir
Ayranın alternatif diyetler arasında öne çıkmasının en belirgin özelliklerinden biri de zayıflatmadır. Ayran uzun süre açlık hissini bastırmakta, mide bağırsaklarda besin emilimini azaltarak tokluk hissini de artırmaktadır.
Sağlık açısından oldukça faydalı olan bir içecek olan ayran bir bardak az yağlı ayranda, 9 gram karbonhidrat 6 gram protein, ve 3 gram yağ içermektedir. Bunlara ek olarak ayran, mikro besin maddesi olarak, kalsiyum, fosfor, riboflavin, potasyum gibi vitamin ve mineralleri içermektedir. Çoğu zaman asitli içecekleri tüketmek yerine ayran tercih edilmektedir.
Ayran diyetinde dikkat edilecekler
Ayran diyetini uygularken tuzsuz, yağsız ve hazır yoğurt yerine el yapımı yoğurt ile yaklaşık olarak 1 hafta boyunca tüketilerek yapılan bir diyettir. Bu diyette herhangi bir şeker bulunmaması gerekmektedir. 1 haftanın sonrasında kişi normal beslenmesine devam edebilmektedir.
Ayranın sağlığa faydaları
Vücudun kalsiyum ihtiyacını giderir.
Harareti alır.
Kan basıncını azaltır.
Kolesterole iyi gelir.
Midede asit seviyesini kontrol eder.
Kabızlığı giderir.
Gastrit hastalığına iyi gelir.
Sindirim sistemini düzene sokar, bağışıklık sistemini destekler.
Kemik erimesi riskini büyük ölçüde azaltır.
İçinde bulunan magnezyum, kalsiyum ve potasyum sayesinde yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasını sağlar.
Kansere, alerjiye, gastrit ve ülsere, iltihaplanmaya karşı koruma sağlar.
Ayran diyeti 1. GÜN
Sabah:
3 bardak ayran
Öğle:
3 bardak ayran
Akşam:
3 bardak ayran
1 porsiyon haşlanmış yağsız tavuk (ızgara tavuk da olabilir)
2. GÜN
Sabah:
3 bardak ayran
Öğle:
2 bardak ayran
Akşam:
1 bardak ayran
Meyve
3. GÜN
Sabah:
2 bardak ayran
Öğle:
2 bardak ayran
Akşam:
1 bardak ayran
Sınırsız sebze (çiğ tüketebilir ya da tuzsuz haşlayarak da yenilebilir)
4. GÜN
Sabah:
2 bardak ayran
Öğle:
2 bardak ayran
Akşam:
1 bardak ayran
Sınırsız patlamış mısır (tuzsuz ve az yağlı olmalı)
5. GÜN
Sabah:
2 bardak ayran
Öğle:
2 bardak ayran
Akşam :
1 bardak ayran ile birlikte doğal maden suyu
6. GÜN
Sabah:
2 bardak ayran
Öğle:
2 bardak ayran
Akşam:
1 bardak ayran
Doğal bitki çayı
7. GÜN
Sabah:
2 bardak ayran
Öğle:
2 bardak ayran
Akşam:
1 bardak ayran
sınırsız sebze çorbası (yağsız, tuzsuz)
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