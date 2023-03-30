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Ayrıca eş anlamlısı nedir? Ayrıca kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

09.03.2023 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimiz kelime bakımından epey zengin bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde bulunan bazı sözcükler Türkçe kökene sahipken bazıları ise yabancı kültürlerden zaman içerinde değişime uğrayarak dilimize girmiştir. Bu kelimelerin bazılarının eş anlamlı karşılığı varken bazılarının yoktur. Mana açısından benzer, yazım ve okunuş yönünden farklı olan sözcükler eş anlamlı olarak tanımlanır. Peki, ayrıca kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Ayrıca eş anlamlısı nedir? Ayrıca kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ayrıca sözcüğü dilimizde çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Aynı zamanda ayrıca kelimesi eş anlamlı karşılığı bulunan sözcüklerden biridir. Ayrıcanın eş anlamlısı olan birden fazla kelime mevcuttur. Ayrıca kelimesi Türkçe kökenlidir. “Ayrı” sözcüğünden türetilerek dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ise ayrıca kelimesinin manaları şu şekildedir:

  • (Zarf) Başkaca, antrparantez, ayrı olarak
  • (Zarf) Ayrı bir değer verilerek
  • (Zarf) Bundan başka

Ayrıca kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla zarf görevinde bulunur.

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Ayrıca kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük konuşmalarda veya yazılı iletişimlerde kendimizi ifade ederken kelimeleri kullanırız. Ayrıca kelimesi de günlük yaşamımızda çok sık kullandığımız sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün birçok anlamdaşı vardır. Manaca aynı, yazılış ve okunuş yönünden birbirinden farklı olan sözcükler eş anlamlı (anlamdaş) olarak bilinir. Bu bağlamda ayrıca eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Başkaca
  • Ayrıyeten
  • Üstelik

Yukarıda yer alan sözcükler, ayrıca kelimesiyle benzer manalara gelir. Bu yüzden bu sözcükler ayrıca kelimesi yerine rahatlıkla tercih edilebilir. Bu sözcükler haricinde “ek olarak, diğer taraftan, bununla birlikte, öte yandan” gibi birleşik kelimeler de ayrıca yerine kullanılabilmektedir.

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Ayrıcanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri ile yer değiştirdiğinde o cümlede herhangi bir mana kaymasına neden olmaz. Ayrıca kelimesinin yerini tutan sözcükler için de bu durum geçerlidir. Ayrıca kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse:

  • Ahmet her daim kardeşine sahip çıkardı, üstelik onun bir dediğini ikiletmezdi.
  • Akşam çıkmadan çöpleri atmayı unutma ayrıyeten eve erken gel.
  • Ayşe çok azimli bir kızdı üstelik her derste de başarılıydı.
  • Bilgi açısından çok kültürlü bir çocuk üstelik birden fazla yabancı dil biliyor.
  • Sözlerine hiç kulak asmadı ayrıyeten gözü hep telefondaydı.
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