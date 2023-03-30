Ayrıca eş anlamlısı nedir? Ayrıca kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Ayrıca sözcüğü dilimizde çok fazla kullanılan kelimeler arasında yer alır. Aynı zamanda ayrıca kelimesi eş anlamlı karşılığı bulunan sözcüklerden biridir. Ayrıcanın eş anlamlısı olan birden fazla kelime mevcuttur. Ayrıca kelimesi Türkçe kökenlidir. “Ayrı” sözcüğünden türetilerek dilimize girmiştir. Türk Dil Kurumuna göre ise ayrıca kelimesinin manaları şu şekildedir:

(Zarf) Başkaca, antrparantez, ayrı olarak

(Zarf) Ayrı bir değer verilerek

(Zarf) Bundan başka

Ayrıca kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla zarf görevinde bulunur.

Ayrıca kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük konuşmalarda veya yazılı iletişimlerde kendimizi ifade ederken kelimeleri kullanırız. Ayrıca kelimesi de günlük yaşamımızda çok sık kullandığımız sözcüklerden biridir. Bu sözcüğün birçok anlamdaşı vardır. Manaca aynı, yazılış ve okunuş yönünden birbirinden farklı olan sözcükler eş anlamlı (anlamdaş) olarak bilinir. Bu bağlamda ayrıca eş anlamlısı olan sözcükler:

Başkaca

Ayrıyeten

Üstelik

Yukarıda yer alan sözcükler, ayrıca kelimesiyle benzer manalara gelir. Bu yüzden bu sözcükler ayrıca kelimesi yerine rahatlıkla tercih edilebilir. Bu sözcükler haricinde “ek olarak, diğer taraftan, bununla birlikte, öte yandan” gibi birleşik kelimeler de ayrıca yerine kullanılabilmektedir.

Ayrıcanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri ile yer değiştirdiğinde o cümlede herhangi bir mana kaymasına neden olmaz. Ayrıca kelimesinin yerini tutan sözcükler için de bu durum geçerlidir. Ayrıca kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: