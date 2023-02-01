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Öğüt eş anlamlısı nedir? Öğüdün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

30.01.2023 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğüt kelimesi gün içinde sıklıkla kullanılır. Bunun yanında Türkçede öğüt sözcüğü yıllardır bulunur. Yıllar içerisinde yenilenerek ve gelişerek sözcük dağarcığımıza eklenmiştir. Öğüt kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçede öt veya öğüt anlamına gelen “akıl, fikir, nasihat” sözcüğünden evrilerek sözcük dağarcığımıza girmiştir. Peki, öğüt sözcüğünün eş anlamlısı nedir, cümle içerisinde kullanımı nasıldır?

Öğüt eş anlamlısı nedir? Öğüdün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öğüt kelimesi bu sözcük Eski Türkçe ö- “düşünmek, anlamak” fiilinden gelir ve +Ut ekiyle türetilmiş olduğu düşünülse de kesin değildir. Öğüdün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara gelen karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre öğüdün anlam karşılığı "Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat." şeklindedir. Öğüt kelimesi birçok yerde kullanılır. Öğüt kelimesinin kullanım gördüğü cümle çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

  • Sana ne kadar öğüt verirsem vereyim ne yapacağına sen karar vermelisin.
  • Dedem bize her geldiğinde bana çeşitli öğütler vermekten çekinmezdi.
  • Babam yol boyunca bana öğütler verdi.
  • Bu öğütler karşısında dinlemekten başka hiçbir şey yapamadım.
  • Bana boş öğütler vermek yerine yanımda olsan her şey çözülürdü.
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Öğüt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Öğüt eş anlamlısı olan sözcük öğütle aynı anlama gelir ve cümle içinde öğüt sözcüğü yerine kullanılabilir. Öğüt kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

  • Nasihat
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Öğüdün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğüdün eş anlamlısı olan nasihat kelimesiyle örnek cümleler:

  • Sana bu konuda nasihat verebileceğimi hiç sanmıyorum.
  • Annem bana nasihat vermekten hiç çekinmezdi.
  • Küçük çocuk, babasından nasihat dinleye dinleye yola devam etti.
  • Bu durumda nasihat dinlemek yerine kendi isteğimi yapmam gerektiğini düşünüyorum.
  • Eğer sen de yanlış yapmaktan korkuyorsan nasihatlerimi dinlemen fayda olacaktır.
  • Öğretmenimin sınava yönelik nasihatlerimi sürekli dinleyip ona göre not almıştım.
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