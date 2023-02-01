Öğüt eş anlamlısı nedir? Öğüdün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Öğüt kelimesi bu sözcük Eski Türkçe ö- “düşünmek, anlamak” fiilinden gelir ve +Ut ekiyle türetilmiş olduğu düşünülse de kesin değildir. Öğüdün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlamlara gelen karşılıkları da bulunur. Türk Dil Kurumuna göre öğüdün anlam karşılığı "Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat." şeklindedir. Öğüt kelimesi birçok yerde kullanılır. Öğüt kelimesinin kullanım gördüğü cümle çeşitlerinden bazıları aşağıda verilmiştir:

Sana ne kadar öğüt verirsem vereyim ne yapacağına sen karar vermelisin.

Dedem bize her geldiğinde bana çeşitli öğütler vermekten çekinmezdi.

Babam yol boyunca bana öğütler verdi.

Bu öğütler karşısında dinlemekten başka hiçbir şey yapamadım.

Bana boş öğütler vermek yerine yanımda olsan her şey çözülürdü.

Öğüt kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Öğüt eş anlamlısı olan sözcük öğütle aynı anlama gelir ve cümle içinde öğüt sözcüğü yerine kullanılabilir. Öğüt kelimesinin eş anlamı olan sözcük:

Nasihat

Öğüdün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öğüdün eş anlamlısı olan nasihat kelimesiyle örnek cümleler: