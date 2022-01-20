MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge'den barış pozu geldi!

Ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge'den barış pozu geldi!

20.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkan ve aşk pozlarını silen Ebrar Karakurt ve İmge çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ebrar Karakurt, sevgilisi İmge ile barışma pozunu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ayrılık kararı alan Ebrar Karakurt ve İmge'den barış pozu geldi!

Aşklarıyla tartışmaların odağında yer alan Ebrar Karakurt ve İmge çifti, geçtiğimiz günlerde ayrılma kararı almıştı. Mayıs ayından beri İtalya'da yaşayan Karakurt, doğum gününü yalnız geçirirken, İmge ise İstanbul'a uçmuştu. Ayrılıklarıyla magazin gündemine oturan ikiliden barışma pozu geldi.

Ayrıldıkları iddia edilen Ebrar Karakurt ve İmge barıştı!

İtalyan takımı Igor Gorgonzola Novara ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Ebrar Karakurt, bir süredir sevgilisi İmge ile İtalya'da yaşıyor.

Ayrıldıkları iddia edilen Ebrar Karakurt ve İmge çifti barıştı!

İtalya'dan aşk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunan çiftten, geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir haber gelmişti.

Ayrıldıkları iddia edilen Ebrar Karakurt ve İmge çifti barıştı!

Ebrar Karakurt'un doğum gününde İstanbul'a seyahat eden İmge, Karakurt'u takipten çıkarak, bütün fotoğrafları silmişti. Aynı hamle, ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'tan da gelmişti. Doğum gününü arkadaşlarıyla geçiren Karakurt, ayrılığın üzerinden çok geçmeden barışma pozunu paylaştı.

Ayrıldıkları iddia edilen Ebrar Karakurt ve İmge çifti barıştı!

Ebrar Karakurt, cinsel tercihi nedeniyle sosyal medyanın gündemine oturmuş, Karakurt'u destekleyenler kadar, tepki gösterenler de olmuştu.

Ayrıldıkları iddia edilen Ebrar Karakurt ve İmge çifti barıştı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müge Anlı'nın hastalığı ne? Müge Anlı'nın hastalığı ne?
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Sevcan Orhan kimdir, aslen nereli? Sevcan Orhan kimdir, aslen nereli?
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
..özel hayatınızı milletin gözünün içine sokarak yaşadığınız için,o milli formaya layık olmadığını düşünüyor ve lanetliyorum
Derhal milli takımla iliskisi kesilmeli....

En Çok Okunan Haberler

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Aşk bombası! Seyirci hemen fark etti

Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

İşte son 24 saatteki vaka sayısı!

İşte son 24 saatteki vaka sayısı!

Valilikten vatandaşlara uyarı: Kar yağışı ve aşırı soğuk hava geliyor

Valilikten vatandaşlara uyarı: Kar yağışı ve aşırı soğuk hava geliyor

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.