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Ayşe Arman'ın Çağatay Ulusoy'la fotoğrafları olay oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı Çağatay Ulusoy fotoğrafıyla Instagram'ı salladı.

Ayşe Arman'ın Çağatay Ulusoy'la fotoğrafları olay oldu!

Köşe yazarı Ayşe Arman, röportajı öncesi ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile fotoğraf çektirdi. Arman, o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

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'ÇAĞATAY YAKIŞIKLI VE TATLI'

Instagram hesabından Çağatay Ulusoy ile fotoğrafını paylaşan Ayşe Arman, paylaşıma "Çağatay Ulusoy hayranlarından peşinen özür dilirim. 8-10 tane böyle bomba fotoğrafım var. Kızmayın, sarıldım filanda. Çağatay gerçekte yakışıklık ve tatlı." yorumunu yaptı.

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Arman'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı. Arman'ın bir takipçisi paylaşıma, "Vay ve şuan sizi çok kıskandım." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Röportajınızı nasıl okutacağınızı çok iyi biliyorsunuz." yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ayşe arman Çağatay Ulusoy instagram netflix

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