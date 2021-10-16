Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında ve nereli?

1999'dan beri albüm çalışmalarını sürdüren Ayşe Dinçer henüz lisede eğitim görürken katıldığı ses yarışmasında birinci oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Dinçer Instagram'da "dincerayse" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Dinçer'in Instagram'da 122 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 doğumlu Ayşe Dinçer 44 yaşındadır. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer, Emre Ergen ile evli.Liseler arası ses yarışmasında birinci olan Dinçer, genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne aldı ve aile geçimine katkı sağladı. 1996'da ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti. 2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen Dinçer, 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başlayan Dinçer 2008'den itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde konser verdi.

ANKARALI AYŞE ALBÜMLERİ

1999- Gözlerin Aydın

2008- Koçum Benim

2010- Bu Fasulye 7.5 Lira

2011- Bay Bay Canım

2012- Nakış Nakış

2013- Gönüllerin Ayşesi

2014- Aşkımız Olay Olacak

2015- Bunun Adı Aşk

2017- Oh Sana

ANKARALI AYŞE POPÜLER ŞARKILARI