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Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında ve nereli?

16.10.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralı Ayşe lakabıyla tanınan Ayşe Dinçer hem müzik kariyeri hem de katıldığı programlar ile gündeme geliyor. "Gözlerin Aydın", "Bay Bay Canım", "Aşkımız Olay Olacak" gibi albümlerin sahibi Ayşe Dinçer'in seslendirdiği şarkılar arasında Dilara, Kirli Mendil, Tiki Tak Tak ve Bu Fasulye 7.5 Lira gibi şarkılar yer alıyor. İşte merak edilenler...

Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında ve nereli?

1999'dan beri albüm çalışmalarını sürdüren Ayşe Dinçer henüz lisede eğitim görürken katıldığı ses yarışmasında birinci oldu. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Dinçer Instagram'da "dincerayse" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Dinçer'in Instagram'da 122 bin takipçisi bulunuyor. İşte merak edilenler...

AYŞE DİNÇER KİMDİR?

1977 doğumlu Ayşe Dinçer 44 yaşındadır. Aslen Mersinli olan Ayşe Dinçer, Emre Ergen ile evli.Liseler arası ses yarışmasında birinci olan Dinçer, genç yaşlarda Mersin'deki düğünlerde sahne aldı ve aile geçimine katkı sağladı. 1996'da ise Akkale'nin de jüri olarak yer aldığı, TRT Türk Halk Müziği yarışmasına katılmış yarışmada Akdeniz bölge 1. si ve Türkiye 2.si olarak hayalini gerçekleştirmişti. 2002'de Mersin'den Ankara'ya yerleşen Dinçer, 6 yıl sonra İstanbul'a geldi. Koçum Benim isimli albüm ile birlikte İstanbul'da da sahne almaya başlayan Dinçer 2008'den itibaren, Türkiye dışında, Amerika, Avrupa ve Avustralya gibi dünyanın bir çok ülkesinde konser verdi.

Ayşe Dinçer kimdir? Ayşe Dinçer kaç yaşında ve nereli?

ANKARALI AYŞE ALBÜMLERİ

  • 1999- Gözlerin Aydın
  • 2008- Koçum Benim
  • 2010- Bu Fasulye 7.5 Lira
  • 2011- Bay Bay Canım
  • 2012- Nakış Nakış
  • 2013- Gönüllerin Ayşesi
  • 2014- Aşkımız Olay Olacak
  • 2015- Bunun Adı Aşk
  • 2017- Oh Sana

ANKARALI AYŞE POPÜLER ŞARKILARI

  • Dilara
  • Kirli Mendil
  • Tiki Tak Tak
  • Bu Fasulye 7.5 Lira
  • Efendim İşitmedim
  • Koçum Benim
  • Gözlerin Aydın
  • Ayrılmayalım Yarim
  • Deli Deli
  • Okşa Beni
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Ankara
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