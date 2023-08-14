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Ayşe teyze nasıl yazılır? Ayşe teyze büyük mü yazılır, küçük mü yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

11.08.2023 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım kuralları kendi içerisinde birçok farklı başlık ve kural barındırmaktadır. Bu başlıklardan biri de büyük ve küçük harfle başlayan kelimeler başlığıdır. Kimi sözcük büyük harfle başlarken kimi kelime ise küçük harfle yazılır. Hal böyle olunca hangi sözcüğün büyük hangi sözcüğün küçük harfle yazılması gerektiği konusunda tereddüt yaşanmaktadır. Yazımında sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında Ayşe teyze de bulunmaktadır. Peki, Ayşe teyze nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Ayşe teyze ifadesi manasından da belli olduğu üzere teyze niteliğini taşıyan bir kimseyi temsil etmek için kullanılmaktadır. Ancak en sıkta bu tür ifadelerde yazım hatasına rastlanılmaktadır. Büyük harfle başlaması gereken bir sözcük küçük harfle yazıldığında veya küçük harfle yazılması gereken bir kelime büyük harfle kullanıldığında ortaya ciddi yazım kuralı ihlali çıkmaktadır. Bu tür hatalara düşülmemesi için pek çok kişi Türk Dil Kurumu’nun güncel yazım kılavuzundan faydalanmaktadır.

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Ayşe teyze nasıl yazılır?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullanılan sözcüklerden biri Ayşe teyze kelimesidir. Bu sözcüğün yazımında yaygın olarak yanlışlık yapılmaktadır. Kelimelerin yazımında hata yapıldığında bu hatayı düzeltmek için yazım kılavuzları ziyaret edilmektedir. Günümüzde sözcüklerin doğru yazılışı hakkında en güvenilir bilgileri sunan sitelerin başında

Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesi gelmektedir. Bu site üzerinden Ayşe teyze yazımı ile birlikte söyleniş biçimini de sesli olarak öğrenmek mümkündür. Ayşe teyze TDK’ye göre küçük harfle yazılması gereken bir kelimedir. Bu ifadenin ikinci kısmında yer alan “teyze” ifadesi akraba ismi olarak tanımlanmaktadır. Teyze ya da amca gibi akrabalık isimleri her zaman ayrı yazılmaktadır.

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Ayşe teyze büyük mü yazılır?

Ayşe teyze sözcüğünde geçen Ayşe ismi, özel isim olarak karşımıza çıkmaktadır. Teyze kelimesi ise akrabalık bağı olduğu ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu tür akrabalık adı geçen ifadelerde yaygın olarak imla hatasına rastlanılmaktadır. Bu yüzden birçok kişi, Ayşe teyze küçük mü yazılır sorusunun yanıtını bulmak için internet üzerinden bazı araştırmalar yapmaktadır. Bu ifadede geçen Ayşe sözcüğü bir özel ad olduğu için büyük harfle başlar. Ancak ikinci kısımda yer alan teyze kelimesi her zaman küçük harfle yazılmalıdır. Yani bu kelimenin “Ayşe Teyze” olarak kullanımı doğru değildir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcük her daim “Ayşe teyze” olarak yazılmalıdır. Bu bağlamda Ayşe teyze doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Ayşe teyze (doğru kullanım)
  • Ayşe Teyze (yanlış kullanım)
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