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Ayşegül Aldinç'in yüreği ağzına geldi! "Oy kullandıktan sonra..."

16.05.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayşegül Aldinç, 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç'in oy kullandıktan sonra fenalaştığını duyurdu. Ünlü isim o gün yaşadıklarını anlatarak iyi haberi de verdi.

Ayşegül Aldinç'in yüreği ağzına geldi! "Oy kullandıktan sonra..."

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde seçmenler sandık başına gitti. Annesi Süheyla Aldinç ile oy kullanmaya giden şarkıcı Ayşegül Aldinç, annesinin oy kullandıktan sonra rahatsızlandığını duyurdu.

Ayşegül Aldinç'in 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç, oy kullandıktan sonra fenalaştı. Ayşegül Aldinç, kendisin oldukça endişelendiren konuyla ilgili olarak "Annemi az daha kaybediyorduk. Oy kullandıktan sonra fenalaştı, külçe gibi kendini bıraktı. Ölüyorum sandım" dedi.

Ekran Alıntısı

Annesinin son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ayşegül Aldinç, "Şimdi iyi çok şükür" ifadelerini kullandı.

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