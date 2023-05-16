Ayşegül Aldinç'in yüreği ağzına geldi! "Oy kullandıktan sonra..."

Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 81 ilde seçmenler sandık başına gitti. Annesi Süheyla Aldinç ile oy kullanmaya giden şarkıcı Ayşegül Aldinç, annesinin oy kullandıktan sonra rahatsızlandığını duyurdu.

Ayşegül Aldinç'in 96 yaşındaki annesi Süheyla Aldinç, oy kullandıktan sonra fenalaştı. Ayşegül Aldinç, kendisin oldukça endişelendiren konuyla ilgili olarak "Annemi az daha kaybediyorduk. Oy kullandıktan sonra fenalaştı, külçe gibi kendini bıraktı. Ölüyorum sandım" dedi.

Annesinin son sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ayşegül Aldinç, "Şimdi iyi çok şükür" ifadelerini kullandı.

