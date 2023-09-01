MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ayşegül Aldinç nostalji paylaşımıyla gündem oldu! Baba-kız pozuna yorum yağdı

Ayşegül Aldinç nostalji paylaşımıyla gündem oldu! Baba-kız pozuna yorum yağdı

01.09.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden biri olan Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 65 yaşında olan Ayşegül Aldinç adeta genç kızlara taş çıkarıyor. Ünlü sanatçı yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ayşegül Aldinç'in nostalji paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Popüler müziğin ikon isimlerinden Ayşegül Aldinç son hali ile sosyal medyayı sallıyor. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de ön plana çıkan Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile adeta yıllara meydan okuyor.

Müzik kariyerine 1978 yılında Mehmet Teoman ile birlikte doldurduğu 45'lik plak ile adım atan, ilk solo albümünü 1988'de çıkaran Ayşegül Aldinç yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ayşegül Aldinç nostalji

Şimdilerde 65 yaşında olan ünlü ismin çocukluk hali sosyal medyayı salladı. Ayşegül Aldinç'in babası ile pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ayşegül Aldinç 2

Ayşegül Aldinç 28 Eylül 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızıdır. Baba tarafı Boşnak'tır.

Ayşegül Aldinç 3

Cihangir semtinde büyüyen Aldinç annesinin tayinleri nedeniyle orta öğrenimini Taksim, Kocamustafapaşa ve Feriköy semtlerindeki okullarda tamamladı. Liseyi Sultanahmet Erkek Sanat Okulu'nda bitirdi.

Ayşegül Aldinç 4

Ardından Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü) bitirdi. Mezuniyetinden kısa süre sonra Anafartalar Ortaokulu'nda resim, İstanbul Akaretler ortaokulunda müzik öğretmenliği yaptı.

Ayşegül Aldinç 5

Profesyonel müzik yaşamına 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte doldurduğu 45 devirlik 1. yüzünde Hastane; 2. yüzünde Yorgun ve Mutlu adlı şarkıların bulunduğu plak ile adım attı. Tek evliliğini Mehmet Teoman ile 1979 yılında yaptı, birkaç ay sonra boşandılar.

Kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği TRT dizisi Acımak'ta rol alarak geçti.

1987'de Şerif Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. 1994'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Gerilla filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hande Sarıoğlu sokakta tacize uğradı! Adamın üzerine yürüyüp...Hande Sarıoğlu sokakta tacize uğradı! Adamın üzerine yürüyüp...
'Evleneceğim' diyerek aşkını ilan etti! Gönlünü bakın kime kaptırmış 'Evleneceğim' diyerek aşkını ilan etti! Gönlünü bakın kime kaptırmış
Michael Jackson’ın kızı koltuk altı kıllarını almayınca... "Unuttum"Michael Jackson’ın kızı koltuk altı kıllarını almayınca... "Unuttum"
Anahtar Kelimeler:
Aysegül Aldinç sosyal medya yaşında fotoğrafı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Her karesi ayrı bir olay ama gerçek çok başka...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.