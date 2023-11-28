Ayşegül Aldinç yatak pozuyla sosyal medyayı salladı! Beğeni yağdı

Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden biri olan Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 66 yaşında olan Ayşegül Aldinç adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa yatak pozuyla gündem oldu. Ayşegül Aldinç'in son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü ismin gönderisine; 'Çok güzelsiniz', 'Bu güzelliğinizi neye borçlusunuz?', 'Bu ne güzellik böyle', 'Zamanı durduran kadınsın resmen', 'Müthiş görünüyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.

Ayşegül Aldinç 28 Eylül 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Gazeteci ve spor yazarı Orhan Aldinç ile resim öğretmeni Süheyla Aldinç'in kızıdır. Baba tarafı Boşnak'tır.

Cihangir semtinde büyüyen Aldinç annesinin tayinleri nedeniyle orta öğrenimini Taksim, Kocamustafapaşa ve Feriköy semtlerindeki okullarda tamamladı. Liseyi Sultanahmet Erkek Sanat Okulu'nda bitirdi.

Ardından Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Seramik Bölümü'nü (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nü) bitirdi. Mezuniyetinden kısa süre sonra Anafartalar Ortaokulu'nda resim, İstanbul Akaretler ortaokulunda müzik öğretmenliği yaptı.

Profesyonel müzik yaşamına 1978'de Mehmet Teoman ile birlikte doldurduğu 45 devirlik 1. yüzünde Hastane; 2. yüzünde Yorgun ve Mutlu adlı şarkıların bulunduğu plak ile adım attı. Tek evliliğini Mehmet Teoman ile 1979 yılında yaptı, birkaç ay sonra boşandılar.

Kamera karşısına ilk kez 1985 yılında Orhan Aksoy'un yönettiği TRT dizisi Acımak'ta rol alarak geçti.

1987'de Şerif Gören'in yönettiği Katırcılar ve Yavuz Özkan'ın yönettiği Yağmur Kaçakları filmleriyle sinema oyunculuğuna başladı. 1994'te Adana Altın Koza Film Festivali'nde, Gerilla filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.





