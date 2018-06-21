MAGAZİN

Ayşegül Aldinç yıllara meydan okuyor: “Hasetlikler olmasın”

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.06.2018 15:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla yıllara meydan okuduğunu gösterdi

Ayşegül Aldinç yıllara meydan okuyor: “Hasetlikler olmasın”

Ayşegül Aldinç geçen yıl arkadaşlarıyla birlikte 10 günlük bir tatil için tropikal iklimi ve doğasıyla ünlü Bali’ye gitmiş ve burada çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Aldinç, Bali seyahatinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra bu defa bir TBT ile takipçilerinin karşısına çıktı.

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Havuzda yüzerken çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaşan 60 yaşındaki şarkıcı, formda görüntüsüyle ilgili olarak photoshop yorumu yapacak olanları da baştan uyarmış. Aldinç paylaştığı kareye: “Bali #tbt si… Çok potalak değilim kabul fekat (Funda tatlısı öyle bi açı yakalamış ki suyun da yardımıyla selvi boylu ve ip gibi çıkmışım…) ‘fotoşok!’ filan gibi hasetlikler olmasın rica ederim” notunu düştü.


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